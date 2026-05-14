Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном у Китаї

05:32 14.05.2026 Чт
2 хв
Як пройшла церемонія привітання?
aimg Едуард Ткач
Фото: Сі Цзіньпін і Дональд Трамп (скріншот із відео)

Президент США Дональд Трамп прибув на площу Тяньаньмень у Пекіні, де в нього розпочалася зустріч із главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Наразі кортеж Дональда Трампа вже прибув на площу Тяньаньмень, у самий центр китайської столиці, після чого він вийшов з авто. Біля будівлі Великого залу народних зборів на нього чекав Сі Цзіньпін.

Лідер Китаю привітав президента США рукостисканням, після чого Трамп тиснув руки і вітав китайську та американську делегації.

Трампа безпосередньо супроводжують члени його команди з нацбезпеки та економіки, включно з держсекретарем США Марко Рубіо, главою Пентагону Пітом Гегсетом, торговельним представником Джеймісоном Гріром і главою Мінфіну США Скоттом Бессентом.

Крім представників адміністрації Трампа, на заході також присутня делегація генеральних директорів компаній, зокрема Дженсена Хуанга (Nvidia) і Тіма Кука (Apple).

Після рукостискань стартувала церемонія вітання. Трамп і Сі Цзіньпін пройшлися червоною доріжкою, тоді як солдати у формі шикувалися в стрій під звуки урочистої музики.

Група дітей також стояла поруч із червоною килимовою доріжкою, вітаючи один одного, стрибаючи і розмахуючи китайськими та американськими прапорами і букетами квітів.

Що очікується

Як пише CNN, попереду у двох лідерів насичений день, що включає двосторонню зустріч, після якої відбудеться культурний візит до Храму Неба і державний банкет.

Зустріч лідерів відбудеться безпосередньо у Великій залі народних зборів. Ця будівля є важливою визначною пам'яткою і часто використовується для проведення політичних заходів, таких як щорічне засідання законодавчого органу і вищого консультативного органу.

Сьогодні на зустрічі Трамп і Сі Цзіньпін обговорять гострі питання, зокрема технології, торгівлю та Іран.

Станом на момент публікації, Трамп і Сі Цзіньпін уже увійшли до Великої зали, де у них буде зустріч.

Що ще відомо

Нагадаємо, що за даними МЗС Китаю, візит Дональда Трампа в їхню країну триватиме з 13 по 15 травня.

Перед цим Трамп говорив, що планує провести з Сі Цзіньпіном "довгу розмову" про війну з Іраном. При цьому він применшив значення можливої допомоги в завершенні війни.

Також спілкуючись із журналістами він сказав, що головною темою зустрічі стане торгівля.

