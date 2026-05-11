Китай офіційно підтвердив дати візиту Трампа до Пекіна

МЗС Китаю офіційно підтвердило: президент США Дональд Трамп здійснить державний візит до КНР 13-15 травня на запрошення Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС КНР .

Візит триватиме три дні - з 13 по 15 травня. Офіційне підтвердження з боку Пекіна надійшло вранці 11 травня. Раніше Білий дім повідомляв, що відкрита церемонія і переговори відбудуться у четвер, а візит завершиться в п'ятницю.

Державний секретар США Марко Рубіо закликав Китай скористатися візитом міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі до Пекіна, аби прямо донести до Тегерана: продовження блокування Ормузької протоки призведе до глобальної ізоляції Ірану. Рубіо наголосив, що такі дії шкодять і китайській економіці.

Раніше візит, попередньо запланований на травень, відклали через військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану, що розпочалася наприкінці лютого.