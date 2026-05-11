Китай офіційно підтвердив дати візиту Трампа до Пекіна
МЗС Китаю офіційно підтвердило: президент США Дональд Трамп здійснить державний візит до КНР 13-15 травня на запрошення Сі Цзіньпіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС КНР.
Що відомо
Візит триватиме три дні - з 13 по 15 травня. Офіційне підтвердження з боку Пекіна надійшло вранці 11 травня. Раніше Білий дім повідомляв, що відкрита церемонія і переговори відбудуться у четвер, а візит завершиться в п'ятницю.
Головні теми переговорів - іранська війна, купівля Китаєм іранської нафти, торгівельні відносини та рідкісноземельні метали.
Державний секретар США Марко Рубіо закликав Китай скористатися візитом міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі до Пекіна, аби прямо донести до Тегерана: продовження блокування Ормузької протоки призведе до глобальної ізоляції Ірану. Рубіо наголосив, що такі дії шкодять і китайській економіці.
Раніше візит, попередньо запланований на травень, відклали через військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану, що розпочалася наприкінці лютого.