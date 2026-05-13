Трамп прибув до Китаю вперше за дев’ять років: чому цей візит такий важливий

У Пекіні стартує один із найочікуваніших самітів року - президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін обговорять Іран, торгівлю і Тайвань.

Літак Air Force One приземлився у міжнародному аеропорту Пекіна 13 травня близько 20:00 за місцевим часом.

Трампа зустрічали віце-президент Китаю Хань Чжен, почесний караул та сотні дітей із прапорами. Основна частина переговорів стартує наступного дня під час зустрічі Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном у Великому залі народу.

Хто разом з Трампом прибув до Китаю?

Разом із Трампом до Китаю прилетіла велика бізнес-делегація. До неї увійшли керівники Tesla, Apple, Boeing та Nvidia, зокрема Ілон Маск, Тім Кук і Дженсен Хуанг, який приєднався до делегації в останній момент, що привернуло особливу увагу до теми штучного інтелекту та технологій під час саміту.

Також у складі делегації - держсекретар Марко Рубіо та глава Пентагону Піт Гегсет. Для американського оборонного відомства це перший настільки високий контакт із Китаєм з 2018 року.

Про що говоритимуть у Пекіні?

Очікується, що сторони обговорять одразу кілька ключових тем - від торговельних бар’єрів і поставок рідкісноземельних металів до війни з Іраном та ситуації навколо Тайваню.

Очікується, що однією з ключових тем стане роль Китаю у підтримці Ірану. Пекін залишається найбільшим покупцем іранської нафти, а США останніми тижнями вже запровадили санкції проти низки китайських компаній через співпрацю з Тегераном.

За словами американських чиновників, серед тем для обговорення, як очікується, будуть доходи, які Китай надає Ірану, а також потенційний експорт зброї.

Водночас Трамп намагатиметься просунути економічні домовленості з Китаєм. Йдеться про доступ американських компаній до китайського ринку, скасування частини торговельних бар’єрів та продовження так званого торговельного перемир’я, досягнутого минулого року.

Перед візитом американський лідер заявив, що хоче переконати Китай "відкритися" для американського бізнесу.

"Я попрошу президента Сі, лідера надзвичайної видатність, "відкрити" Китай, щоб ці блискучі люди могли творити свої дива і допомогти підняти Китайську Народну Республіку на ще вищий рівень", - написав президент США у соцмережах.

Ще однією темою переговорів може стати справа гонконзького медіамагната Джиммі Лая, якого у Китаї засудили до 20 років ув’язнення за звинуваченнями у змові та підбурюванні до заколоту. Трамп уже заявив, що планує порушити це питання під час зустрічі із Сі.