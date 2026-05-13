Трамп відповів, чи потрібна йому допомога Сі Цзіньпіна для миру з Іраном

01:39 13.05.2026 Ср
2 хв
Що сказав Трамп про майбутню зустріч із Сі Цзіньпіном та Іран?
aimg Едуард Ткач
Трамп відповів, чи потрібна йому допомога Сі Цзіньпіна для миру з Іраном Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує провести з главою Китаю Сі Цзіньпіном "довгу розмову" про війну з Іраном. При цьому він применшив імовірність того, що йому потрібна буде допомога КНР у врегулюванні конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я не думаю, що нам потрібна будь-яка допомога в Ірані. Ми переможемо так чи інакше. Ми переможемо мирним шляхом або будь-яким іншим способом", - сказав глава Білого дому журналістам.

На запитання про те, яке послання він хотів би передати Сі Цзіньпіну щодо Ірану, Трамп відповів так:

"Чесно кажучи, я думаю, він (імовірно, Сі Цзіньпін - ред.) поводився відносно добре. Подивіться на блокаду - жодних проблем. Вони отримують більшу частину своєї нафти з цього регіону. У нас не було жодних проблем. І він мій друг", - заявив президент США.

Буквально за кілька хвилин Трамп применшив значення обговорення теми Ірану з Китаєм, заявивши, що США "значною мірою контролюють ситуацію". Він додав, що головною темою обговорень із Сі Цзіньпіном стане торгівля.

"Нам належить обговорити багато питань. Чесно кажучи, я б не сказав, що Іран входить до їх числа, тому що ми повністю контролюємо ситуацію в Ірані. Або ми укладемо угоду, або вони будуть розгромлені", - резюмував Трамп.

Поїздка Трампа до Китаю

Нагадаємо, що візит президента США Дональда Трампа до Китаю відбудеться з 13 до 15 травня, де він проведе вже другу зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном від початку своєї другої каденції.

Раніше ми повідомляли, що за даними AJ Jazeera, головними темами переговорів стане іранська війна, купівля Китаєм іранської нафти і торговельні відносини. Представники США попередили, що Трамп буде "чинити тиск" на Пекін.

Крім того, президент США має намір обговорити з китайським лідером продаж американської зброї Тайваню.

Також у ЗМІ була інформація, що Трамп запросив керівників найбільших американських компаній приєднається до його поїздки в Китай. Зокрема, був запрошений мільярдер Ілон Маск.

Сполучені Штати Америки Китай Іран Дональд Трамп Сі Цзіньпін
