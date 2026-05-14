Трамп встретился с Си Цзиньпином в Китае

Президент США Дональд Трамп прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где у него началась встреча с главой Китая Си Цзиньпином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
На данный момент кортеж Дональда Трампа уже прибыл на площадь Тяньаньмэнь, в самый центр китайской столице, после чего он вышел из авто. У здания Большого зала народных собраний его ожидал Си Цзиньпин.
Лидер Китая поприветствовал президента США рукопожатием, после чего Трамп пожимал руки и приветствовал китайскую и американскую делегации.
Трампа непосредственно сопровождают члены его команды по нацбезопасности и экономике, включая госсекретаря США Марко Рубио, главу Пентагона Пита Хегсета, торгового представителя Джеймисона Грира и главу Минфина США Скотта Бессента.
Помимо представителей администрации Трампа, на мероприятии также присутствует делегация генеральных директор компаний, включая Дженсена Хуанга (Nvidia) и Тима Кука (Apple).
После рукопожатий стартовала церемония приветствия. Трамп и Си Цзиньпин прошлись по красной дорожке, в то время как солдаты в форме выстраивались в строй под звуки торжественной музыки.
Группа детей также стояла рядом с красной ковровой дорожкой, приветствуя друг друга, прыгая и размахивая китайскими и американскими флагами и букетами цветов.
Как пишет CNN, впереди у двух лидеров насыщенный день, включающий двухстороннюю встречу после которой состоится культурный визит в Храм Неба и государственный банкет.
Встреча лидеров пройдет непосредственно в Большом зале народных собраний. Это здание является важной достопримечательностью и часто используется для проведения политических мероприятий, таких как ежегодное заседание законодательного органа и высшего консультативного органа.
Сегодня на встрече Трамп и Си Цзиньпин обсудят острые вопросы, в том числе технологии, торговлю и Иран.
По состоянию на момент публикации, Трамп и Си Цзиньпин уже вошли в Большой зал, где у них будет встреча.
Напомним, что по данным МИД Китая, визит Дональда Трампа в их страну будет длится с 13 по 15 мая.
Перед этим Трамп говорил, что планирует провести с Си Цзиньпином "долгий разговор" о войне с Ираном. При этом он преуменьшил значение возможной помощи в завершении войны.
Также общаясь с журналистами он сказал, что главной темой встречи станет торговля.