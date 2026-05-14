Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп встретился с Си Цзиньпином в Китае

05:32 14.05.2026 Чт
2 мин
Как прошла церемония приветствия?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Си Цзиньпин и Дональд Трамп (скриншот из видео)

Президент США Дональд Трамп прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где у него началась встреча с главой Китая Си Цзиньпином.

На данный момент кортеж Дональда Трампа уже прибыл на площадь Тяньаньмэнь, в самый центр китайской столице, после чего он вышел из авто. У здания Большого зала народных собраний его ожидал Си Цзиньпин.

Лидер Китая поприветствовал президента США рукопожатием, после чего Трамп пожимал руки и приветствовал китайскую и американскую делегации.

Трампа непосредственно сопровождают члены его команды по нацбезопасности и экономике, включая госсекретаря США Марко Рубио, главу Пентагона Пита Хегсета, торгового представителя Джеймисона Грира и главу Минфина США Скотта Бессента.

Помимо представителей администрации Трампа, на мероприятии также присутствует делегация генеральных директор компаний, включая Дженсена Хуанга (Nvidia) и Тима Кука (Apple).

После рукопожатий стартовала церемония приветствия. Трамп и Си Цзиньпин прошлись по красной дорожке, в то время как солдаты в форме выстраивались в строй под звуки торжественной музыки.

Группа детей также стояла рядом с красной ковровой дорожкой, приветствуя друг друга, прыгая и размахивая китайскими и американскими флагами и букетами цветов.

Что ожидается

Как пишет CNN, впереди у двух лидеров насыщенный день, включающий двухстороннюю встречу после которой состоится культурный визит в Храм Неба и государственный банкет.

Встреча лидеров пройдет непосредственно в Большом зале народных собраний. Это здание является важной достопримечательностью и часто используется для проведения политических мероприятий, таких как ежегодное заседание законодательного органа и высшего консультативного органа.

Сегодня на встрече Трамп и Си Цзиньпин обсудят острые вопросы, в том числе технологии, торговлю и Иран.

По состоянию на момент публикации, Трамп и Си Цзиньпин уже вошли в Большой зал, где у них будет встреча.

Что еще известно

Напомним, что по данным МИД Китая, визит Дональда Трампа в их страну будет длится с 13 по 15 мая.

Перед этим Трамп говорил, что планирует провести с Си Цзиньпином "долгий разговор" о войне с Ираном. При этом он преуменьшил значение возможной помощи в завершении войны.

Также общаясь с журналистами он сказал, что главной темой встречи станет торговля.

