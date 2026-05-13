Трамп озвучив найприорітетніші теми на саміті з Сі Цзіньпіном

"Ми будемо говорити з президентом Сі про багато речей. Я б сказав, що понад усе - про торгівлю", - сказав Трамп журналістам у вівторок у Білому домі, від'їжджаючи на довгоочікувану зустріч у Пекіні.

Він також додав, що загалом має багато тем для обговорення з лідером Китаю.

"Чесно кажучи, я б не сказав, що Іран - одна з них (приорітетних тем - ред.), бо ми повністю контролюємо Іран", - додав Трамп і наголосив, що або Тегеран укладе угоду, або Іран буде знищений.

Видання нагадує, що президент США прагне укласти ділові угоди та узгодити деталі нової торгівельної угоди для управління зв'язками між двома найбільшими економіками світу під час зустрічі з Сі.

"Очікується, що обидві сторони обговорять продовження торгівельного перемир'я, якого вони досягли минулої осені", - пише Bloomberg.

Зазначається, що Китай є основним покупцем іранської нафти, тому Пекін закликав до швидкого відновлення Ормузької протоки, яка фактично залишається закритою, оскільки США блокують порти Ірану, а Тегеран обмежує потік інших міжнародних перевезень.

"Війна спровокувала глобальну енергетичну кризу, через яку світові запаси палива виснажуються", - йдеться у матеріалі.

Bloomberg також відмічає, що на Трампа тиснуть, щоб він припинив війну, і раніше президент США заявляв, що тиснутиме на Сі щодо підходу Пекіна до Ірану. Але у вівторок Трамп розхвалював свої стосунки з Сі.

"Мої стосунки з президентом Сі фантастичні. Ми завжди ладнали і дуже добре співпрацюємо з Китаєм, і співпраця з Китаєм була дуже гарною, тому ми з нетерпінням чекаємо на це", – сказав Трамп.