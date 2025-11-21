За словами президента США, Україна буде змушена віддати навіть ті землі, які вона не втратила під час протистояння російській агресії.

"Вони втратять її (територію, - ред.) найближчим часом, так", - заявив Трамп.

Американський президент наголосив в інтерв'ю, що Україна продовжує втрачати територію.

Зазначимо, новий мирний план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні передбачає, що РФ отримає повний фактичний контроль над Донбасом, попри те, що Україна все ще контролює близько 12% його території.

У Білому домі переконані, що Україна все одно втратить цю територію, якщо війна триватиме.