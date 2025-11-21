Трамп сделал заявление об Украине и "неизбежной потере Донбасса"

Американский лидер Дональд Трамп убежден, что Украина "за короткий промежуток времени" потеряет Донбасс.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Дональд Трамп заявил в радиоинтервью Fox News.
По словам президента США, Украина будет вынуждена отдать даже те земли, которые она не потеряла во время противостояния российской агрессии.
"Они потеряют ее (территорию, - ред.) в ближайшее время, да", - заявил Трамп.
Американский президент подчеркнул в интервью, что Украина продолжает терять территорию.
Отметим, новый мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине предусматривает, что РФ получит полный фактический контроль над Донбассом, несмотря на то, что Украина все еще контролирует около 12% его территории.
В Белом доме убеждены, что Украина все равно потеряет эту территорию, если война будет продолжаться.
Напомним, мирный план США разрабатывал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф при поддержке российского "спецпредставителя" Кирилла Дмитриева. Документ состоит из 28 пунктов.
На то, что к написанию плана причастны россияне, указывают некоторые странные фразы в документе. Западные СМИ заподозрили, что некоторые из них, похоже, были изначально написаны на русском.
Сегодня, 21 ноября от источников Sky News стало известно, что Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор по плану на следующей неделе.
Вечером 21 ноября украинский лидер Владимир Зеленский обратился к нации по поводу мирного плана США. По его словам, сейчас страна может оказаться перед очень сложным выбором и сейчас один из самых тяжелых моментов ее истории.
В то же время европейские лидеры уже заявили, что мирный план США можно назвать "капитуляцией Украины", поскольку там нет реальных уступок со стороны РФ. Зато европейские лидеры готовят собственный вариант мирного плана.
Больше о "мирном плане США", его деталях, а также "агрессивном графике" - в отдельном материале РБК-Украина.