Орбан хоче саміту Трампа з Путіним, але ми підтримаємо за однієї умови, - Зеленський

Україна підтримає саміт президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Угорщині, але за однієї умови.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу .

Український лідер повідомив, що може тільки уявляти питання, пов'язані з Україною, які обговорюватиме Трамп з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

За словами Зеленського, Орбан хоче повернути Трампа в Угорщину для зустрічі з російським диктатором.

"Ви знаєте наше відношення. Якщо є зустріч, яка точно дає припинення вогню і закінчення війни, Україна буде підтримувати ті чи інші формати", - сказав президент.

Він додав, що якщо такі зустрічі потрібні для електорату угорського прем'єра і не забезпечать якихось результатів, то Україна їх не підтримає.

"Безумовно, безрезультатні зустрічі про нас і без нас, вони тому і безрезультатні", - підкреслив Зеленський.