ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Орбан хоче саміту Трампа з Путіним, але ми підтримаємо за однієї умови, - Зеленський

Україна, П'ятниця 07 листопада 2025 19:02
UA EN RU
Орбан хоче саміту Трампа з Путіним, але ми підтримаємо за однієї умови, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Україна підтримає саміт президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Угорщині, але за однієї умови.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Український лідер повідомив, що може тільки уявляти питання, пов'язані з Україною, які обговорюватиме Трамп з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

За словами Зеленського, Орбан хоче повернути Трампа в Угорщину для зустрічі з російським диктатором.

"Ви знаєте наше відношення. Якщо є зустріч, яка точно дає припинення вогню і закінчення війни, Україна буде підтримувати ті чи інші формати", - сказав президент.

Він додав, що якщо такі зустрічі потрібні для електорату угорського прем'єра і не забезпечать якихось результатів, то Україна їх не підтримає.

"Безумовно, безрезультатні зустрічі про нас і без нас, вони тому і безрезультатні", - підкреслив Зеленський.

Зустріч Трампа й Орбана та зрив саміту в Будапешті

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада між Трампом і Орбаном має відбутися зустріч. Напередодні поїздки до Вашингтона угорський прем'єр повідомив, що однією з тем переговорів стане війна в Україні.

Крім того, Орбан раніше заявляв, що зустріч лідерів США і Росії в рамках Будапештського саміту щодо миру в Україні може відбутися в будь-який день. За його словами, для цього сторонам необхідно вирішити низку питань.

Зазначимо, у жовтні Дональд Трамп провів чергові телефонні переговори з російським диктатором. Після цього президент США анонсував саміт лідерів, який мав відбутися у столиці Угорщини.

Проте зустріч була зірвана, оскільки Росія залишила незмінною свою позицію у вимогах для завершення війни в Україні. При цьому Трамп не виключив зустрічі з Путіним трохи пізніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Україна Угорщина Віктор Орбан Зустріч Трампа та Путіна
Новини
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України