Трамп зробив несподівану заяву про Донбас

Під час спілкування з пресою журналісти запитали в американського президента, чи існує між Вашингтоном і Москвою розуміння щодо можливого переходу всього Донбасу під контроль Росії.

У відповідь Дональд Трамп коротко заявив: "Ні". Додаткових пояснень з цього приводу президент США не надав.

Запитання прозвучало перед візитом до Китаю

Коментар прозвучав перед відльотом глави Білого дому до Китаю. Розмова з журналістами стосувалася міжнародного порядку денного і можливих контактів між США і Росією на тлі триваючої війни проти України.

Тема Донбасу залишається однією з ключових

Питання статусу Донбасу продовжує залишатися однією з центральних тем у міжнародних дискусіях навколо війни Росії проти України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що США пов'язують надання гарантій безпеки Україні з виведенням українських військ із Донбасу.

За його словами, Вашингтон готовий перейти до остаточного узгодження таких гарантій на високому рівні після виконання цієї умови.

Зазначимо також, що президент США Дональд Трамп висловився з приводу можливого візиту до Росії до кінця поточного року і прокоментував перспективи такої поїздки.