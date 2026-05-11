Трамп запросив Маска та Кука у поїздку до Китаю, - Bloomberg

21:05 11.05.2026 Пн
2 хв
Акції Tesla вже відреагували зростанням
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп та Ілон Маск (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп запросив керівників найбільших американських компаній приєднатися до його поїздки до Китаю цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Представник Білого дому розповів, що до складу до складу делегації для зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном увійдуть глава Tesla Ілон Маск, гендиректор Apple Тім Кук, керівник BlackRock Ларрі Фінк і глава Boeing Келлі Ортберг.

Агентство пише, що в переговорах також візьмуть участь топ-менеджери Blackstone, Cargill, Citigroup, Cisco, Goldman Sachs, Mastercard, Meta Platforms, Micron Technology, Qualcomm і Visa.

Президент США вважає, що присутність на зустрічі представників бізнесу допоможе укласти серію комерційних угод і договорів про закупівлі з Пекіном.

Bloomberg зазначає, що акції Tesla підскочили на 1,3%, компенсувавши втрати в розмірі близько 2,7%, зафіксовані раніше протягом торгової сесії, а акції Coherent продовжили зростання. Акції Illumina, GE, Boeing, Cisco, Visa, Mastercard та Apple досягли сесійних максимумів після оголошення Білого дому.

Візит Трампа до Китаю

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Дональд Трамп уже проводив зустріч із Сі Цзіньпіном. Після цього він анонсував, що у квітні 2026 року у них відбудеться нова зустріч.

Видання Politico писало, що однією з основних тем їхніх переговорів міг стати Тайвань. Але за підсумком, США та Ізраїль почали наприкінці лютого військову операцію проти Ірану, що змінило дату візиту.

Джерела видання зазначили, що Трамп не поїде, поки не завершиться активна фаза війни з Іраном.

Пізніше в Білому домі офіційно підтвердили, що перенесли дату зустрічі на середину травня через війну з Іраном.

Зазначимо, 11 травня китайське МЗС офіційно підтвердило - президент США здійснить державний візит до Китаю на запрошення Сі Цзіньпіна з 13 по 15 травня.

