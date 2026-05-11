Трамп у Пекіні тиснутиме на Китай через закупівлю іранської нафти

03:57 11.05.2026 Пн
2 хв
Китай купує 90% іранської нафти і тим самим, за словами Вашингтона, фінансує тероризм
Трамп у Пекіні тиснутиме на Китай через закупівлю іранської нафти Фото: президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп у середу прибуде до Пекіна на переговори з Сі Цзіньпіном. Головні теми - іранська війна, купівля Китаєм іранської нафти та торговельні відносини. Офіційні представники США попередили, що Трамп "чинитиме тиск" на Пекін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Програма візиту

Відкрита церемонія і переговори заплановані на четвер. Візит завершиться в п'ятницю. Пізніше цього року Китай має нанести відповідний візит до США. Поїздка, яку планували раніше, була відкладена у березні через початок американсько-ізраїльської війни з Іраном.

Іран і нафта

Вашингтон звинувачує Пекін у фінансуванні Ірану через масштабні закупівлі нафти.

"Іран - найбільший державний спонсор тероризму, а Китай купує 90% їхньої енергії - і таким чином фінансує найбільшого державного спонсора тероризму", - заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Анонімний представник адміністрації повідомив, що Трамп може "чинити тиск" на Китай щодо купівлі іранської нафти та постачання товарів подвійного використання до Тегерану. Китай, своєю чергою, відмовляється визнавати американські "односторонні" санкції проти іранського нафтового сектору.

Інші теми

Окрім Ірану, на переговорах можуть порушити підтримку Китаєм Росії, торговельні відносини та рідкісноземельні метали - критично важливий ресурс для американського технологічного сектору. Питання Тайваню залишається без змін - жодного перегляду американської позиції не очікується.

З американською делегацією до Пекіна летять топменеджери Boeing та кількох агропромислових компаній.

Через війну в Ірані світові запаси нафти виснажуються з безпрецедентною швидкістю, адже постачання з Перської затоки суттєво скоротилися, повідомляє Bloomberg.

Тим часом Тайвань урізав пакет закупівель озброєння в США. У Держдепартаменті розцінили це як поступку Китаю. Раніше тайванський уряд підписав одразу шість великих угод із Вашингтоном на загальну суму понад 6,6 млрд доларів. Перелік включив системи HIMARS, самохідні гаубиці М109А7 Paladin, поповнення ракетного арсеналу та інше.

Крім того, як писала NYT, Тайвань дедалі частіше замислюється про власну безпеку на тлі загрози з боку Китаю і прагне використати військовий досвід України.

В Україні планують відновити 10 мільйонів квадратних метрів доріг до літа, - Свириденко
