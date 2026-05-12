ua en ru
Вт, 12 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп не відкинув свій візит до Росії цього року

21:43 12.05.2026 Вт
2 хв
Президент США відповів на запитання журналіста з пропагандистського російського видання
aimg Іван Носальський
Трамп не відкинув свій візит до Росії цього року Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість свого візиту до Росії вже цього року.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

Читайте також: Трамп готовий відправити делегацію до Москви для переговорів щодо України

У президента США запитали, чи може він прилетіти в Росію цього року.

"Я зроблю все, що необхідно. Цю війну - я врегулював вісім воєн. Ця війна стає ближчою до завершення. Хочете вірте, хочете ні, але вона стає ближчою. І ми думаємо, що зрештою досягнемо угоди між Росією та Україною", - відповів Трамп.

Варто зауважити, що запитання американському лідеру поставив пропагандист із російського видання ТАСС.

Путін запрошував Трампа відвідати Москву

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час телефонних розмов уже запрошував президента США Дональда Трампа відвідати Москву.

Лише вчора, 11 травня, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що запрошення для Трампа залишаються чинними і Путін "завжди буде радий зустріти американського колегу в Москві". За його словами, російський диктатор запрошує президента США відвідати російську столицю під час кожної телефонної розмови.

Варто зауважити, що Москву вже неодноразово відвідував спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф. До американської делегації також входив зять американського лідера Джаред Кушнер.

Віткофф зустрічався з Путіним, щоб обговорювати врегулювання війни Росії проти України.

До слова, від початку повномасштабної війни Путін відвідував США один раз. Вони з Трампом зустрічалися на Алясці. Головною темою обговорень також була Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Російська Федерація Москва Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Підозра Єрмаку: що говорять на Банковій, у Верховній Раді та західних посольствах
Підозра Єрмаку: що говорять на Банковій, у Верховній Раді та західних посольствах
Аналітика
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
Сергій Новіковредактор стрічки новин Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай