Трамп сделал неожиданное заявление о Донбассе

Президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и российским диктатором Владимиром Путиным не существует общего понимания о передаче России всего Донбасса.
Соответствующее заявление он сделал 12 мая во время общения с журналистами перед вылетом в Китай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Clash Report.
Во время общения с прессой журналисты спросили у американского президента, существует ли между Вашингтоном и Москвой понимание относительно возможного перехода всего Донбасса под контроль России.
В ответ Дональд Трамп коротко заявил: "Нет". Дополнительных пояснений по этому поводу президент США не предоставил.
Комментарий прозвучал перед отлетом главы Белого дома в Китай. Разговор с журналистами касался международной повестки и возможных контактов между США и Россией на фоне продолжающейся войны против Украины.
Вопрос статуса Донбасса продолжает оставаться одной из центральных тем в международных дискуссиях вокруг войны России против Украины.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что США связывают предоставление гарантий безопасности Украине с выводом украинских войск с Донбасса.
По его словам, Вашингтон готов перейти к окончательному согласованию таких гарантий на высоком уровне после выполнения этого условия.
Отметим, что президент США Дональд Трамп в среду прибудет в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпин. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию вокруг Ирана, закупки Китаем иранской нефти, а также торговые отношения между странами.