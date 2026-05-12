Трамп сделал неожиданное заявление о Донбассе

Во время общения с прессой журналисты спросили у американского президента, существует ли между Вашингтоном и Москвой понимание относительно возможного перехода всего Донбасса под контроль России.

В ответ Дональд Трамп коротко заявил: "Нет". Дополнительных пояснений по этому поводу президент США не предоставил.

Вопрос прозвучал перед визитом в Китай

Комментарий прозвучал перед отлетом главы Белого дома в Китай. Разговор с журналистами касался международной повестки и возможных контактов между США и Россией на фоне продолжающейся войны против Украины.

Тема Донбасса остается одной из ключевых

Вопрос статуса Донбасса продолжает оставаться одной из центральных тем в международных дискуссиях вокруг войны России против Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что США связывают предоставление гарантий безопасности Украине с выводом украинских войск с Донбасса.

По его словам, Вашингтон готов перейти к окончательному согласованию таких гарантий на высоком уровне после выполнения этого условия.

Отметим также, что президент США Дональд Трамп высказался по поводу возможного визита в Россию до конца текущего года и прокомментировал перспективы такой поездки.