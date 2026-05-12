Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп сделал неожиданное заявление о Донбассе

22:00 12.05.2026 Вт
2 мин
Дополнительных комментариев от главы Белого дома не прозвучало
aimg Анастасия Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и российским диктатором Владимиром Путиным не существует общего понимания о передаче России всего Донбасса.

Соответствующее заявление он сделал 12 мая во время общения с журналистами перед вылетом в Китай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Clash Report.

Во время общения с прессой журналисты спросили у американского президента, существует ли между Вашингтоном и Москвой понимание относительно возможного перехода всего Донбасса под контроль России.

В ответ Дональд Трамп коротко заявил: "Нет". Дополнительных пояснений по этому поводу президент США не предоставил.

Вопрос прозвучал перед визитом в Китай

Комментарий прозвучал перед отлетом главы Белого дома в Китай. Разговор с журналистами касался международной повестки и возможных контактов между США и Россией на фоне продолжающейся войны против Украины.

Тема Донбасса остается одной из ключевых

Вопрос статуса Донбасса продолжает оставаться одной из центральных тем в международных дискуссиях вокруг войны России против Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что США связывают предоставление гарантий безопасности Украине с выводом украинских войск с Донбасса.

По его словам, Вашингтон готов перейти к окончательному согласованию таких гарантий на высоком уровне после выполнения этого условия.

Отметим также, что президент США Дональд Трамп высказался по поводу возможного визита в Россию до конца текущего года и прокомментировал перспективы такой поездки.

Напоминаем, что в Министерство иностранных дел Китая официально подтвердили, что президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом 13-15 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпин.

Отметим, что президент США Дональд Трамп в среду прибудет в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпин. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию вокруг Ирана, закупки Китаем иранской нефти, а также торговые отношения между странами.

