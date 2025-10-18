UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Трамп знову закликав Путіна і Зеленського зупинити війну на нинішній лінії фронту

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Війну в Україні слід негайно зупинити по лінії фронту, де б вона не проходила.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rapid Response 47.

Глава держави назвав "гарною" і "теплою" зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Він також підкреслив, що "війну слід негайно зупинити" та "зупинитися по лінії фронту, де б вона не проходила, інакше все стане надто складно" і "ви ніколи не зможете це розв’язати".

"Зупиніться на лінії фронту, й обидві сторони мають повернутися додому, до своїх родин, припинити вбивства - і на цьому поставити крапку. Зупиніться просто зараз, на лінії фронту. Я сказав це президенту Зеленському. Я сказав це президенту Путіну", - сказав Трамп.

Візит Зеленського до Вашингтону

В п'ятницю, 17 жовтня, Дональд Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Після зустрічі американський лідер заявив, що він спільно з Україною спробує схилити Путіна завершити війну.

Крім того, Трамп сподівається, що США зможуть завершити війну без поставок Києву далекобійних ракет Tomahawk.

За підсумками зустрічі Трамп у соцмережі Truth Social також заявив про важливість завершити війну в Україні шляхом оголошення перемоги обидвома сторонами.

Телефонні переговори Трампа з Путіним

У четвер, 16 жовтня, Трамп провів двогодинну телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після розмови американський лідер анонсував новий саміт із очільником Кремля. Він має відбутися впродовж наступних двох тижнів у Будапешті.

Трампа обрав Угорщину через повагу до прем’єр-міністра Віктора Орбана та стабільність країни.

Зустріч Трампа і Путіна буде двосторонньою, президент Зеленський буде на зв'язку в статусі посередника.

Лідери країни Європи шукають механізми впливу на Трампа напередодні саміту з Путіним. Вони побоюються, що позиція президента США може підірвати єдність Заходу в підтримці України.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про критичну важливість України брати участь у зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті.

