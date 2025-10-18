RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп снова призвал Путина и Зеленского остановить войну на нынешней линии фронта

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Войну в Украине следует немедленно остановить по линии фронта, где бы она ни проходила.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с прессой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rapid Response 47.

Глава государства назвал "хорошей" и "теплой" встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также подчеркнул, что "войну следует немедленно остановить" и "остановиться по линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все станет слишком сложно" и "вы никогда не сможете это решить".

"Остановитесь на линии фронта, и обе стороны должны вернуться домой, к своим семьям, прекратить убийства - и на этом поставить точку. Остановитесь прямо сейчас, на линии фронта. Я сказал это президенту Зеленскому. Я сказал это президенту Путину", - сказал Трамп.

Визит Зеленского в Вашингтон

В пятницу, 17 октября, Дональд Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

После встречи американский лидер заявил, что он совместно с Украиной попытается склонить Путина завершить войну.

Кроме того, Трамп надеется, что США смогут завершить войну без поставок Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.

По итогам встречи Трамп в соцсети Truth Social также заявил о важности завершить войну в Украине путем объявления победы обеими сторонами.

Телефонные переговоры Трампа с Путиным

В четверг, 16 октября, Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

После разговора американский лидер анонсировал новый саммит с главой Кремля. Он должен состояться в течение следующих двух недель в Будапеште.

Трампа выбрал Венгрию из-за уважения к премьер-министру Виктору Орбану и стабильности страны.

Встреча Трампа и Путина будет двусторонней, президент Зеленский будет на связи в статусе посредника.

Лидеры страны Европы ищут механизмы влияния на Трампа накануне саммита с Путиным. Они опасаются, что позиция президента США может подорвать единство Запада в поддержке Украины.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил о критической важности участия Украины во встрече Трампа с Путиным в Будапеште.

Владимир ПутинДональд Трамп