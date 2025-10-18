Трамп снова призвал Путина и Зеленского остановить войну на нынешней линии фронта

Войну в Украине следует немедленно остановить по линии фронта, где бы она ни проходила.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с прессой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rapid Response 47.
Глава государства назвал "хорошей" и "теплой" встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он также подчеркнул, что "войну следует немедленно остановить" и "остановиться по линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все станет слишком сложно" и "вы никогда не сможете это решить".
"Остановитесь на линии фронта, и обе стороны должны вернуться домой, к своим семьям, прекратить убийства - и на этом поставить точку. Остановитесь прямо сейчас, на линии фронта. Я сказал это президенту Зеленскому. Я сказал это президенту Путину", - сказал Трамп.
В пятницу, 17 октября, Дональд Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
После встречи американский лидер заявил, что он совместно с Украиной попытается склонить Путина завершить войну.
Кроме того, Трамп надеется, что США смогут завершить войну без поставок Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.
По итогам встречи Трамп в соцсети Truth Social также заявил о важности завершить войну в Украине путем объявления победы обеими сторонами.
В четверг, 16 октября, Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
После разговора американский лидер анонсировал новый саммит с главой Кремля. Он должен состояться в течение следующих двух недель в Будапеште.
Трампа выбрал Венгрию из-за уважения к премьер-министру Виктору Орбану и стабильности страны.
Встреча Трампа и Путина будет двусторонней, президент Зеленский будет на связи в статусе посредника.
Лидеры страны Европы ищут механизмы влияния на Трампа накануне саммита с Путиным. Они опасаются, что позиция президента США может подорвать единство Запада в поддержке Украины.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил о критической важности участия Украины во встрече Трампа с Путиным в Будапеште.