Трамп снова призвал Путина и Зеленского остановить войну на нынешней линии фронта

Визит Зеленского в Вашингтон

В пятницу, 17 октября, Дональд Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

После встречи американский лидер заявил, что он совместно с Украиной попытается склонить Путина завершить войну.

Кроме того, Трамп надеется, что США смогут завершить войну без поставок Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.

По итогам встречи Трамп в соцсети Truth Social также заявил о важности завершить войну в Украине путем объявления победы обеими сторонами.

Телефонные переговоры Трампа с Путиным

В четверг, 16 октября, Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

После разговора американский лидер анонсировал новый саммит с главой Кремля. Он должен состояться в течение следующих двух недель в Будапеште.

Трампа выбрал Венгрию из-за уважения к премьер-министру Виктору Орбану и стабильности страны.

Встреча Трампа и Путина будет двусторонней, президент Зеленский будет на связи в статусе посредника.

Лидеры страны Европы ищут механизмы влияния на Трампа накануне саммита с Путиным. Они опасаются, что позиция президента США может подорвать единство Запада в поддержке Украины.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил о критической важности участия Украины во встрече Трампа с Путиным в Будапеште.