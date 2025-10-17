Україна має брати участь у зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті, - глава МЗС Німеччини

Україна повинна брати участь у зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Вадефуль зазначив, що дуже серйозно ставиться до перспективи переговорів між Трампом і Путіним у Будапешті.

Однак він вважає, що Україна має брати участь в ухваленні будь-яких рішень або угод щодо війни.

"Не може бути жодних рішень щодо України без України", - наголосив німецький міністр.