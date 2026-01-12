Трамп про Зеленського: "У нього немає карт, є лише я"

Президент США Дональд Трамп заявив, що у лідера України Володимира Зеленського немає і не було "реальних карт" у переговорах. Він зазначив, що в українського президента є тільки одне - це сам Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

В інтерв'ю виданню Трамп підтвердив слова, сказані ним у лютому, про те, що у Зеленського "немає карт" у переговорах по Україні, і їх не було з першого дня.

"Це правда. У нього немає карт. У нього не було - у нього не було карт з першого дня", - наголосив він.

На запитання журналіста, що це означає на думку американського лідера, той відповів, що в його українського колеги є тільки одне.

"У нього є тільки одне - Дональд Трамп", - сказав президент США.

"Якби у нього не було Дональда Трампа, це було б повною катастрофою, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають", - наголосив Трамп.

Варто нагадати, що 28 лютого 2025 року між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським сталася сварка в Білому Домі.

"Ви тепер не в правильній позиції, не дуже вигідній з самого початку війни. Ви - не в належних умовах. У вас немає на руках потрібних карт", - сказав тоді президент США.