Єрмак назвав пріоритетну тему на зустрічі Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі призведе до чітких рішень США про те, які системи озброєнь Вашингтон готовий надати.

Про це сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Axios .

Очікування від зустрічі в Білому домі

"Нам потрібні рішення, які допоможуть змінити ставлення Путіна, що він перебуває в сильній позиції. Він повинен зрозуміти, що з президентом Трампом неможливо грати в ігри", - сказав Єрмак.

Зеленський, який прибув до Вашингтона в четвер, останніми днями висловлював оптимізм щодо готовності Трампа схвалити постачання далекобійних ракет Tomahawk.

Однак незабаром після прибуття його команда була здивована заявою Трампа про майбутню зустріч із Володимиром Путіним в Угорщині - країні, найменш дружній до України в ЄС.

Підготовка і теми переговорів

Єрмак розповів, що запрошення Зеленського до Білого дому стало результатом двох телефонних розмов між президентами, що відбулися тиждень тому.

"Обидва дзвінки були дуже хорошими. Президенти розуміють один одного. Вони відразу почали говорити дуже конкретно. Швидка домовленість про зустріч показує, що ми друзі та партнери", - зазначив Єрмак.

За його словами, хоча розмови відбувалися захищеною лінією, лідери хотіли обговорити питання, яких можливо торкнутися тільки особисто.

"Є багато тем, які неможливо обговорювати телефоном. Наприклад, про ситуацію на передовій, наші військові плани і про те, як обидві сторони бачать наступні кроки в мирному процесі", - додав Єрмак.

Він уточнив, що Зеленський повідомив Трампу про свою готовність зустрітися з Путіним у будь-якому форматі і в будь-якій точці світу, крім Росії та Білорусі. Путін раніше неодноразово відмовлявся від таких зустрічей.

Ракети Tomahawk та інші системи

Головною темою переговорів Зеленського з Трампом стане розширення списку озброєнь, які США готові продати Україні. У пріоритеті Києва - ракети Tomahawk. Рішення щодо них поки що не ухвалено, але, як зазначив Єрмак, "така зброя може стати переломним фактором".

Він підкреслив, що ракети потрібні для ударів по заводах дронів і ракет у глибині російської території. Україна також розраховує отримати й інші системи, які потребують політичного схвалення США. "Нам потрібне рішення США, щоб ми могли купувати будь-яку необхідну зброю без обмежень", - сказав Єрмак.

Водночас він визнав, що поставки через схему, за якої країни НАТО закуповують зброю у США і передають її Україні, затримуються, особливо в частині систем ППО.

Можливі обмеження і ризики

Навіть якщо Трамп погодиться передати Україні Tomahawk, залишається питання, скільки ракет США зможуть виділити з власних запасів. Крім того, таких установок, як Typhon, які використовуються для запуску Tomahawk, у розпорядженні США небагато.

Американські та українські військові експерти вважають, що, найімовірніше, США зможуть надати тільки старіші моделі ракет, які можуть бути перехоплені російською ППО.

Однак Зеленський упевнений, що сама наявність таких ракет стане важливим політичним сигналом. "Ми вже бачимо, що Москва поспішає відновити діалог, щойно чує про Tomahawk", - заявив він у четвер.

Фінансування

Єрмак додав, що Україна сподівається, що наступного тижня ЄС ухвалить рішення про використання понад 100 млрд доларів заморожених російських активів для закупівлі зброї для України в американських компаній.

"Нам потрібно більше систем ППО. Насамперед Patriot. Ми також обговорювали інші види озброєнь, про які я вважатиму за краще не говорити", - зазначив він.