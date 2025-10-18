Трамп заявил о важности завершить войну в Украине и объявить о победе
Президент США Дональд Трамп заявил о важности остановить убийства и заключить соглашение о завершении войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в соцсети Truth Social.
"Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и теплой, но я сказал ему, так же как и решительно посоветовал президенту Путину: пришло время остановить убийства и заключить сделку!", - написал американский лидер.
Трамп подчеркнул, что "достаточно кровопролития, когда границы территорий определяются войной и отвагой" и "они (Украина и РФ. - ред.) должны остановиться там, где сейчас стоят".
"Пусть обе стороны объявят о победе, а история рассудит! Больше никаких выстрелов, никакой смерти, никаких колоссальных и непосильных затрат. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Тысячи людей гибнут каждую неделю - хватит, возвращайтесь домой к своим семьям в мире!", - подчеркнул Трамп.
Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Вашингтоне.
В пятницу, 17 октября, глава государства провел встречу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.
Одной из тем переговоров была передача Украине американского дальнобойного оружия, в частности ракет Tomahawk.
По итогам встречи, Трамп заявил, что ему совместно с Украиной удастся склонить Путина к завершению войны.
Он выразил надежду, что США удастся завершить войну без поставок Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.
Трамп не беспокоится из-за попыток Путина "выиграть для себя время" и считает, что в этом нет "ничего страшного".
Подробнее о встрече лидеров в Белом доме, - читайте в авторском материале РБК-Украина.