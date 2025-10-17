"Нічого страшного": Трамп заявив, що його не турбують спроби Путіна "виграти час"
Президент США Дональд Трамп заявив, що не турбується через спроби російського диктатора Володимира Путіна "виграти для себе час". В цьому, на думку Трампа, немає "нічого страшного".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня.
Зокрема один з журналістів задав Трампу питання, чи не турбує його той момент, що російський диктатор просто намагається виграти для себе час. Трамп відповів, що тут немає "нічого страшного".
"Не турбуюся, все життя мною намагалися маніпулювати, але я чудово справлявся. Це, можливо, займає трохи часу, нічого страшного", - заявив він.
Тим часом, як повідомили ЗМІ, лідери країни Європи шукають способи вплинути на Трампа напередодні саміту з Путіним в Будапешті. Вони побоюються того, що позиція Трампа може підірвати єдність Заходу в питанні підтримки України.
Окрім цього, уряд Німеччини відкрито дуже скептично оцінив можливість саміту Трампа та Путіна. В Берліні поставили під сумнів як те, що переговори можуть відбутися, так і те, чи дадуть вони якийсь позитивний результат.
Після двогодинної розмови з Путіним 16 жовтня Трамп анонсував новий саміт з диктатором. Відомо, що протягом найближчих двох тижнів пройде зустріч в угорському Будапешті.