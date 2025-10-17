"Нічого страшного": Трамп заявив, що його не турбують спроби Путіна "виграти час"

Президент США Дональд Трамп заявив, що не турбується через спроби російського диктатора Володимира Путіна "виграти для себе час". В цьому, на думку Трампа, немає "нічого страшного".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня.

Зокрема один з журналістів задав Трампу питання, чи не турбує його той момент, що російський диктатор просто намагається виграти для себе час. Трамп відповів, що тут немає "нічого страшного". "Не турбуюся, все життя мною намагалися маніпулювати, але я чудово справлявся. Це, можливо, займає трохи часу, нічого страшного", - заявив він.