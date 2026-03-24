ua en ru
Вт, 24 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп заявив, що Україна та РФ близькі до угоди, і назвав головну перешкоду для миру

22:00 24.03.2026 Вт
2 хв
Війна в Україні виявилася складнішою, ніж вісім тих, які Трамп, за його словами, вже врегулював
aimg Валерій Ульяненко
Трамп заявив, що Україна та РФ близькі до угоди, і назвав головну перешкоду для миру Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія близькі до укладення мирної угоди. Водночас цьому перешкоджає ненависть президентів двох країн одне до одного.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Читайте також: Реального руху немає: Зеленському доповіли про результати перемовин у США

Президент США наголосив, що хотів би завершити війну в України до проміжних виборів.

"Що ж, ми хотіли б побачити, як президент Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) і президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський, ред.) сядуть за стіл переговорів і укладуть угоду. Я думаю, вони близькі до цього, але я вже давно про це говорю", - йдеться в його заяві.

Трамп вчергове нагадав, що врегулював вісім воєн, і додав, що всі вони мали бути складнішими за конфлікт між Україною та РФ.

"Але це дві людини, які справді ненавидять одне одного. Ви зрозумієте, що ненависть не сприяє укладанню угод. Це люди, які не дуже люблять одне одного", - зауважив президент США.

Переговори щодо миру в Україні

Нагадаємо, з початку року Україна, США та Росія провели три раунди мирних переговорів. Четвертий очікувався на початку березня, але був відкладений через конфлікт на Близькому Сході.

Днями Україна та Росія офіційно підтвердили, що переговори наразі призупинені. Сторони не відмовлялися від них, але зустрічі переносяться на прохання американців.

Зазначимо, двосторонні переговори між Україною та США у Флориді відбулися на вихідних, 21 та 22 березня. Їхнім результатом, окрім іншого, є сигнали щодо можливого продовження обмінів.

Раніше Зеленський заявляв, що головною метою зустрічей у США є розуміння того, наскільки РФ реально готова до завершення війни. За його словами, через ситуацію на Близькому Сході геополітичні проблеми тільки зросли.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ під атакою дронів: що відомо про наслідки
Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ під атакою дронів: що відомо про наслідки
