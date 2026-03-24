Трамп заявил, что Украина и РФ близки к соглашению, и назвал главное препятствие для мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия близки к заключению мирного соглашения. В то же время этому препятствует ненависть президентов двух стран друг к другу.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
Президент США подчеркнул, что хотел бы завершить войну в Украине до промежуточных выборов.
"Что ж, мы хотели бы увидеть, как президент Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) и президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, ред.) сядут за стол переговоров и заключат соглашение. Я думаю, они близки к этому, но я уже давно об этом говорю", - говорится в его заявлении.
Трамп в очередной раз напомнил, что урегулировал восемь войн, и добавил, что все они должны были быть сложнее конфликта между Украиной и РФ.
"Но это два человека, которые действительно ненавидят друг друга. Вы поймете, что ненависть не способствует заключению соглашений. Это люди, которые не очень любят друг друга", - отметил президент США.
Переговоры о мире в Украине
Напомним, с начала года Украина, США и Россия провели три раунда мирных переговоров. Четвертый ожидался в начале марта, но был отложен из-за конфликта на Ближнем Востоке.
На днях Украина и Россия официально подтвердили, что переговоры пока приостановлены. Стороны не отказывались от них, но встречи переносятся по просьбе американцев.
Отметим, двусторонние переговоры между Украиной и США во Флориде состоялись на выходных, 21 и 22 марта. Их результатом, помимо прочего, являются сигналы о возможном продолжении обменов.
Ранее Зеленский заявлял, что главной целью встреч в США является понимание того, насколько РФ реально готова к завершению войны. По его словам, из-за ситуации на Ближнем Востоке геополитические проблемы только возросли.