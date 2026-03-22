Зеленський: представники України два дні розмовляли з США, є сигнали про нові обміни

У США завершились два дні зустрічей українських та американських представників. Їхнім результатом, окрім іншого, є сигнали щодо можливого продовження обмінів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Зрозуміло, що увага американської сторони в цей час - передусім ситуації навколо Ірану й у тому регіоні, але й цю війну Росії проти України треба завершувати", - зазначив він.

Президент наголосив, що країна-агресорка не має отримати "винагороду" за цю війну. Крім того, додав Зеленський, гарантії безпеки для України та ЄС мають бути достатніми для миру, щоб не сталось повернення до війни через місяці чи роки.

"Є сигнали, що можливе й продовження обмінів, і це було б дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює. Сподіваємося, що це вийде", - підкреслив він.

Зеленський також констатував, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну.

Нагадаємо, що з початку року Україна, США та Росія провели три раунди мирних переговорів. Четвертий очікувався на початку березня, але був відкладений через конфлікт на Близькому Сході.

Днями Україна та Росія офіційно підтвердили, що переговори наразі призупинені. Сторони не відмовлялися від них, але зустрічі переносяться на прохання американців.