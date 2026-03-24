Реального руху немає: Зеленському доповіли про результати перемовин у США

21:24 24.03.2026 Вт
2 хв
Москва не демонструє готовності до завершення війни
aimg Марія Науменко
фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після переговорів у США реального руху до миру немає, оскільки Росія не демонструє готовності до дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

Читайте також: Зеленський: представники України два дні розмовляли з США, є сигнали про нові обміни

Таку оцінку він озвучив після доповіді української переговорної команди, яка повернулася зі Сполучених Штатів.

"Реального руху поки, на жаль, немає - Росія руху до миру не хоче", - підкреслив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна разом із партнерами повинна продовжувати дипломатичні зусилля, щоб змусити Росію до реальних переговорів.

"Важливо, щоб і ми в Україні, і Сполучені Штати, і європейці, і інші глобальні суб’єкти робили все можливе, все потрібне, щоб росіяни зацікавилися дипломатією", - наголосив український лідер.

За його словами, Кремль може використовувати переговорний процес для затягування часу та отримання додаткових ресурсів.

"Мир повинен бути надійним - саме це наша мета, і це буде. А на атаки відповімо. Обов’язково", - підсумував Зеленський.

Переговори у США

Нагадаємо, переговори між Україною та США у Флориді відбулися на вихідних, 21 та 22 березня.

За підсумками першого дня спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що сторони поступово звужують перелік спірних питань для майбутньої мирної угоди та зосереджуються на питаннях безпеки й стабільності.

Раніше Зеленський наголошував, що ці переговори мають показати реальну готовність Росії до завершення війни.

Під час другого раунду сторони обговорили розробку надійної системи безпеки та гуманітарні питання.

