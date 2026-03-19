Переговори на паузі? Що Україна та РФ кажуть про наступну тристоронню зустріч

Тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни наразі відкладаються. Вони не скасовані, але через ситуацію на Близькому Сході відтерміновані в часі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС України Георгія Тихого і спікера Кремля Дмитра Пєскова.

Що кажуть в Україні

Речник МЗС України Георгій Тихий послався на заяву українського президента та підтвердив, що дійсно, війна проти Ірану негативно впливає на переговорний трек Україна-Росія-США.

"Я можу тут тільки підтвердити це. Кілька разів уже переносилися наступні консультації тристоронні Україна-Росія-США. І станом на зараз вони теж перенесені. Тобто від них не відмовлялися, їх не скасовували. Просто вони відтерміновані в часі. Тому тут не треба шукати якесь подвійне дно, так би мовити", - пояснив Тихий на брифінгу.

Він зазначив, що наразі увага США повністю зосереджена на Близькому Сході. Саме через це переговорний трек на паузі. Водночас команди між собою спілкуються щодня, то ж робочий контакт відбувається. Однак проблема полягає у тому, що для просування процесу вперед, потрібні саме зустрічі, а в ідеалі - зустріч лідерів.

"Ми продовжуємо дотримуватися позиції, що зустріч лідерів здатна була би розблокувати і досягти прориву в мирному процесі. На жаль, з російського боку як не бачили, так і не бачимо готовності до такої зустрічі лідерів. І загалом не бачимо готовності з боку Росії до дипломатії. Бачимо ставку на війну, на спробу досягнути своїх цілей військовим шляхом. Хоча досягнути їх військовим шляхом не вдасться. Це вже зрозуміло з поля бою", - наголосив речник МЗС України.

Резюмуючи він додав, що якщо буде нова інформація по домовленостях щодо нового раунду, про це обов'язково буде повідомлено.

Що кажуть в Росії

Ввечері 18 березня коментар російським ЗМІ щодо переговорів дав речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, процес наразі на паузі.

"Тристороння група - на паузі", - сказав він.

Водночас Пєсков додав, що посланець Путіна Кирило Дмітрієв продовжує працювати в рамках двосторонньої робочої групи Росії та США.

Заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін теж повідомив, що поки що конкретна дата і місце нової зустрічі відсутні. Окрім того, до кінця не сформульовано порядок денний. Згідно його слів, одним із головних питань залишається питання територій.