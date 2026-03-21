Зеленський про мирні переговори у США: треба зрозуміти, наскільки РФ реально готова до миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що після сьогоднішньої зустрічі у США українська команда продовжить завтра переговори з американською стороною щодо завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

"Наша команда зараз в Америці, була вже зустріч сьогодні. З американської сторони - Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну - війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна. Команди продовжать спілкуватись і завтра", - заявив президент.

Він зазначив, що найголовніше, що потрібно - так це зрозуміти, наскільки російська сторона дійсно готова до реального завершення війни і наскільки РФ готова робити це чесно та достойно.

"Тим більше зараз, коли через іранську ситуацію геополітичні проблеми тільки зросли. Буде ще детальна доповідь команди", - резюмував глава держави.