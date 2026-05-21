Трамп заявив, що США "звільняють" Кубу

Сполучені Штати Америки "звільняють" Кубу та "допомагають" кубинському народу. Однак ескалації не буде.

"У нас багато людей на Кубі. У нас там є ЦРУ. Держсекретар Марко Рубіо звідти, тому ми маємо великий досвід. Ми допоможемо кубинському народу. Ми звільняємо Кубу", - сказав Трамп.

Водночас на питання, чи варто очікувати якоїсь ескалації з Кубою, президент США відповів, що її не буде.

"Ні. Ескалації не буде. Я не думаю, що вона потрібна. Дивіться, все розвалюється. Це безлад, і вони (кубинці (ред.) ніби втратили контроль", - додав він.