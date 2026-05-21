Трамп заявил, что США "освобождают" Кубу

Соединенные Штаты Америки "освобождают" Кубу и "помогают" кубинскому народу. Однако эскалации не будет.

"У нас много людей на Кубе. У нас там есть ЦРУ. Госсекретарь Марко Рубио оттуда, поэтому мы имеем большой опыт. Мы поможем кубинскому народу. Мы освобождаем Кубу", - сказал Трамп.

В то же время на вопрос, стоит ли ожидать какой-то эскалации с Кубой, президент США ответил, что ее не будет.

"Нет. Эскалации не будет. Я не думаю, что она нужна. Смотрите, все разваливается. Это беспорядок, и они (кубинцы (ред.) будто потеряли контроль", - добавил он.