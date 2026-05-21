ua en ru
Чт, 21 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп заявил, что США "освобождают" Кубу

09:01 21.05.2026 Чт
2 мин
Будет ли эскалация?
aimg Татьяна Степанова
Трамп заявил, что США "освобождают" Кубу Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Соединенные Штаты Америки "освобождают" Кубу и "помогают" кубинскому народу. Однако эскалации не будет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам.

Читайте также: Новая война Трампа? Почему Белый дом готовит удар по Кубе и при чем здесь Украина

"У нас много людей на Кубе. У нас там есть ЦРУ. Госсекретарь Марко Рубио оттуда, поэтому мы имеем большой опыт. Мы поможем кубинскому народу. Мы освобождаем Кубу", - сказал Трамп.

В то же время на вопрос, стоит ли ожидать какой-то эскалации с Кубой, президент США ответил, что ее не будет.

"Нет. Эскалации не будет. Я не думаю, что она нужна. Смотрите, все разваливается. Это беспорядок, и они (кубинцы (ред.) будто потеряли контроль", - добавил он.

Трамп хочет захватить Кубу

Напомним, в последнее время у президента США Дональда Трампа все больше планов на Кубу. Он уже давно говорил, что следующей целью Соединенных Штатов после Ирана станет этот остров Карибского региона.

Американский лидер во время выступления перед участниками клуба Forum в Вест-Палм-Бич заявил, что Вашингтон намерен установить контроль над Кубой "почти немедленно".

В администрации Трампа даже заговорили о возможном ударе по Кубе.

Однако, как известно, Гавана не планирует просто так сдаваться. Недавно сообщалось, что Куба купила дроны, чтобы защищаться от США.

В свою очередь США перебросили авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Nimitz в Карибский бассейн.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Куба Дональд Трамп
Новости
Ночью враг атаковал Днепр: какие последствия удара оккупантов РФ (фото)
Ночью враг атаковал Днепр: какие последствия удара оккупантов РФ (фото)
Аналитика
Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников