Куба закупила сотні дронів, якими може атакувати США, - Axios

Куба закупила 300 ударних дронів, які може спрямувати на бази Сполучених Штатів. Серед експортерів дронів на Кубу можуть бути Росія та Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як повідомляє видання з посиланням на секретні розвіддані, Куба закупила понад 300 військових безпілотників і нещодавно почала обговорювати можливість їх застосування для атак на американську базу в Гуантанамо та місто Кі-Уест у штаті Флорида, що розташоване приблизно за 150 км на північ від Гавани.

Джерело видання також повідомило, що навесні кубинська влада зверталася до Росії та Ірану із запитом на додаткові поставки дронів і військового обладнання.

Такі дані розвідки викликають серйозне занепокоєння у Вашингтоні, де Кубу розглядають як потенційну загрозу. За словами високопоставленого чиновника, якого цитує Axios, це може стати підставою для "військового реагування".

У четвер директор ЦРУ Джон Реткліфф також нещодавно відвідав Кубу та жорстко попередив місцеву владу, що острів більше не може бути "платформою для противників, які намагаються просувати ворожі інтереси у Західній півкулі", повідомив один із представників ЦРУ.