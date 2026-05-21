ua en ru
Чт, 21 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США направили до Карибського басейну групу авіаносця Nimitz: що чекати Кубі

07:48 21.05.2026 Чт
2 хв
Чи варто Кубі чекати на напад Вашингтону?
aimg Юлія Маловічко
США направили до Карибського басейну групу авіаносця Nimitz: що чекати Кубі Фото: група авіаносця Nimitz (з відкритих джерел)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

США перекинули авіаносну ударну групу на чолі з атомним авіаносцем USS Nimitz до Карибського басейну, що сталось через тиск на Кубу та демонстрацію сили в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на U.S. Southern Command.

Читайте також: Декомунізацію та 100 мільйонів для Куби пропонує Рубіо, але висуває одну умову

За даними Південного командування США, до складу ударної групи входять авіаносець USS Nimitz, есмінець USS Gridley, а також паливний танкер USNS Patuxent. На борту авіаносця базуються винищувачі F/A-18 Super Hornet, літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler та гелікоптери Seahawk.

Американські військові назвали групу “символом готовності та стратегічної переваги”. У командуванні наголосили, що кораблі мають “неперевершену дальність дії та бойові можливості”.

Як зазначають американські ЗМІ, перекидання авіаносця збіглося у часі з новими кроками адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Куби. Зокрема, Мін'юст США оприлюднив обвинувальний акт проти колишнього кубинського лідера Рауля Кастро.

Водночас офіційно у Вашингтоні заявляють, що йдеться не про підготовку до військової операції, а про “демонстрацію сили” та підтримку стабільності у Західній півкулі.

USS Nimitz наразі бере участь у програмі Southern Seas 2026, яка передбачає спільні навчання США з країнами Латинської Америки та Карибського регіону.

Слід зазначити, що останнім часом у Трампа все більше планів на Кубу. Президент США вже давно говорив, що наступною ціллю Штатів після Ірану стане цей острів Карибського регіону.

Однак, як відомо, Гавана не планує просто так здаватись. Днями повідомлляось, що Куба купила дрони, щоб захищатись від США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Куба
Новини
Зеленський зі Стармером обговорили дипломатичний трек у війні з РФ
Зеленський зі Стармером обговорили дипломатичний трек у війні з РФ
Аналітика
Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників