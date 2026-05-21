США направили до Карибського басейну групу авіаносця Nimitz: що чекати Кубі
США перекинули авіаносну ударну групу на чолі з атомним авіаносцем USS Nimitz до Карибського басейну, що сталось через тиск на Кубу та демонстрацію сили в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на U.S. Southern Command.
За даними Південного командування США, до складу ударної групи входять авіаносець USS Nimitz, есмінець USS Gridley, а також паливний танкер USNS Patuxent. На борту авіаносця базуються винищувачі F/A-18 Super Hornet, літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler та гелікоптери Seahawk.
Американські військові назвали групу “символом готовності та стратегічної переваги”. У командуванні наголосили, що кораблі мають “неперевершену дальність дії та бойові можливості”.
Як зазначають американські ЗМІ, перекидання авіаносця збіглося у часі з новими кроками адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Куби. Зокрема, Мін'юст США оприлюднив обвинувальний акт проти колишнього кубинського лідера Рауля Кастро.
Водночас офіційно у Вашингтоні заявляють, що йдеться не про підготовку до військової операції, а про “демонстрацію сили” та підтримку стабільності у Західній півкулі.
USS Nimitz наразі бере участь у програмі Southern Seas 2026, яка передбачає спільні навчання США з країнами Латинської Америки та Карибського регіону.
Слід зазначити, що останнім часом у Трампа все більше планів на Кубу. Президент США вже давно говорив, що наступною ціллю Штатів після Ірану стане цей острів Карибського регіону.
Однак, як відомо, Гавана не планує просто так здаватись. Днями повідомлляось, що Куба купила дрони, щоб захищатись від США.