В адміністрації Трампа заговорили про можливий удар по Кубі, - Politico

Президент США Дональд Трамп дедалі серйозніше розглядає можливість застосування військової сили проти Куби після того, як економічний і дипломатичний тиск не приніс очікуваного результату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico.

У Вашингтоні посилили обговорення військового сценарію

За даними джерел, кілька місяців тому в адміністрації США робили ставку переважно на санкції та економічний тиск, однак зараз настрій змінився.

У Білому домі вважають, що обмеження, включно зі спробами позбавити Кубу поставок палива, не змусили владу в Гавані погодитися на масштабні реформи.

Співрозмовники видання стверджують, що після ускладнення ситуації навколо Ірану та відсутності реакції з боку Куби військовий варіант почали сприймати значно серйозніше.

Одне з джерел зазначило, що раніше розрахунок будувався на тому, що посилення санкцій і демонстрація сили США в інших регіонах змусять кубинське керівництво піти на поступки. Однак цього не сталося.

Пентагон готує варіанти дій

Як повідомляє Politico, Південне командування США останніми тижнями почало розробляти можливі сценарії військових дій.

Йдеться про різні варіанти - від обмеженого авіаудару до масштабної операції.

Водночас співрозмовники підкреслюють, що остаточного рішення поки що не ухвалено. У Білому домі заявляють, що завдання Пентагону полягає в підготовці різних сценаріїв для президента.

Окремо наголошується, що участь кубинських емігрантів у подібних діях практично не розглядається.

Риторика адміністрації стала жорсткішою

Держсекретар США Марко Рубіо останніми тижнями значно посилив заяви на адресу Гавани.

Він дедалі частіше говорить не тільки про економічні зміни, а й про необхідність зміни нинішнього керівництва Куби.

На тлі цього у ЗМІ з'явилися повідомлення про можливі звинувачення проти Рауля Кастро, а також дані про зростання розвідувальної активності США біля острова.

Президент Куби Мігель Діас-Канель уже заявив, що можлива агресія з боку США може призвести до кровопролиття і непередбачуваних наслідків.