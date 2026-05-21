Вночі ворог атакував Дніпро: які наслідки удару окупантів РФ (фото)

07:21 21.05.2026 Чт
В результаті обстрілу постраждала людина та понівечена квартира
Вночі ворог атакував Дніпро: які наслідки удару окупантів РФ (фото) Фото: рятувальник ДСНС (ДСНС України)
В ніч на 21 травня російські окупанти атакували Дніпро. У місті зафіксовано пошкодження на рівні п'ятого поверху п'ятиповерхового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію очільника Дніпропетровської ОДА Олександра Ганжі.

Лікарі оперативно надали постраждалій жінці всю необхідну допомогу. Лікування постраждала буде проходити амбулаторно.

Також очільник ОВА проінформував, що через атаку окупантів пошкоджень зазнала квартира. Вибуховою хвилею вибиті шибки у сусідніх будинках.

Що ще відомо про обстріли України окупантами РФ

В Одесі після атаки загарбників провели унікальну операцію, під час якої дістали "Шахед", що не розірвався й застряг у стелі. Ворожий безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку та застряг у стіні на рівні 15 поверху.

В цілому, у ніч на 20 травня російські війська здійснили черговий масований обстріл цивільної інфраструктури України. Зокрема, під атакою опинилися Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина - окупанти завдали ударів одночасно по кількох напрямках.

Також росіяни цілеспрямовано атакували ракетами об’єкти нафтогазової інфраструктури у Чернігівській області. Перед тим загарбники цілі день били дронами по цих об'єктах.

Трамп готовий почекати Іран ще кілька днів, щоб отримати "правильну відповідь"
