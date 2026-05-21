Вночі ворог атакував Дніпро: які наслідки удару окупантів РФ (фото)

В ніч на 21 травня російські окупанти атакували Дніпро. У місті зафіксовано пошкодження на рівні п'ятого поверху п'ятиповерхового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію очільника Дніпропетровської ОДА Олександра Ганжі .

Також очільник ОВА проінформував, що через атаку окупантів пошкоджень зазнала квартира. Вибуховою хвилею вибиті шибки у сусідніх будинках.

Що ще відомо про обстріли України окупантами РФ

В Одесі після атаки загарбників провели унікальну операцію, під час якої дістали "Шахед", що не розірвався й застряг у стелі. Ворожий безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку та застряг у стіні на рівні 15 поверху.

В цілому, у ніч на 20 травня російські війська здійснили черговий масований обстріл цивільної інфраструктури України. Зокрема, під атакою опинилися Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина - окупанти завдали ударів одночасно по кількох напрямках.

Також росіяни цілеспрямовано атакували ракетами об’єкти нафтогазової інфраструктури у Чернігівській області. Перед тим загарбники цілі день били дронами по цих об'єктах.