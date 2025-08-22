Трамп заявив, що хотів би зустрітися з Путіним та Зеленським
Президент США Дональд Трамп хотів би провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
Як повідомляє РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.
"Я б хотів мати зустріч з обома… Через два тижні ми зрозуміємо, в якому напрямку я піду. Я можу піти в одному напрямку, або в іншому", - сказав Трамп щодо подальших перспектив мирного процесу.
Американського президента також запитали, скільки часу він дасть Путіну для зустрічі з Зеленським.
"Пару тижнів, ми це вирішимо", - зазначив Трамп.
Він вкотре наголосив, що "для танго потрібні двоє".
"Я хотів зустрітися з цими двома. Я міг би бути на зустрічі, але багато людей думають, що з цієї зустрічі нічого не вийде, ми повинні там бути. Можливо, це правда, можливо, ні", - додав американський лідер.
Варто зазначити, що раніше сьогодні президент США заявляв, що не хотів би бути присутнім на зустрічі Зеленського та Путіна. За словами Трампа, спочатку треба побачити, як вони працюватимуть разом.
Зустріч Зеленського та Путіна
Нагадаємо, спершу розглядали формат тристоронніх перемовин президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна.
Однак після саміту у Вашингтоні запропонував, щоб Зеленський та Путін зустрілися сам на сам.
За даними ЗМІ, Кремль пропонував провести переговори в Москві, але Зеленський відмовився. Білий дім натомість розглядав варіант Будапешта, утім офіційного підтвердження цього поки немає.
Зеленський заявив, що зустріч із Путіним має відбутися лише на нейтральній території в Європі - наприклад, в Австрії чи Швейцарії. Також він не виключає можливості провести переговори в Туреччині.
Водночас в МЗС Росії повідомили, що Путін нібито готовий до зустрічі з українським президентом "тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".
Сьогодні у Росії заявили, що Україна та Росія поки не наблизилися до проведення саміту на найвищому рівні. Зустріч Зеленського та Путіна можлива лише тоді, коли сторони узгодять порядок денний.
Тим часом український президент впевнений, що росіяни роблять усе, щоб зустріч не відбулася.