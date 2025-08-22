Трамп заявив, що хотів би зустрітися з Путіним та Зеленським

Як повідомляє РБК-Україна , про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

"Я б хотів мати зустріч з обома… Через два тижні ми зрозуміємо, в якому напрямку я піду. Я можу піти в одному напрямку, або в іншому", - сказав Трамп щодо подальших перспектив мирного процесу.

Американського президента також запитали, скільки часу він дасть Путіну для зустрічі з Зеленським.

"Пару тижнів, ми це вирішимо", - зазначив Трамп.

Він вкотре наголосив, що "для танго потрібні двоє".

"Я хотів зустрітися з цими двома. Я міг би бути на зустрічі, але багато людей думають, що з цієї зустрічі нічого не вийде, ми повинні там бути. Можливо, це правда, можливо, ні", - додав американський лідер.

Варто зазначити, що раніше сьогодні президент США заявляв, що не хотів би бути присутнім на зустрічі Зеленського та Путіна. За словами Трампа, спочатку треба побачити, як вони працюватимуть разом.