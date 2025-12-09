ua en ru
Покровськ і Мирноград добре укріплені райони і їхня оборона триває, - Сирський

Україна, Вівторок 09 грудня 2025 22:48
Покровськ і Мирноград добре укріплені райони і їхня оборона триває, - Сирський Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Покровськ і Мирноград є добре укріпленими районами української оборони, і ця оборона продовжується.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами.

"Оборона Покровська триває вже 16 місяців. Росіяни щонайменше шість разів оголошували терміни, коли візьмуть весь Донбас під контроль. Не взяли", - зазначив він.

Сирський також розповів, що Мирноград не перебуває в оточенні, хоча російські окупанти цього прагнуть. Він додав, що логістика у місті ускладнена, але вона здійснюється.

Генерал також повідомив, що восени була ситуація, коли в Покровську не залишалося українських захисників. Однак після цього їм вдалося здійснити контрнаступальну операцію.

Сирський сказав, що окупанти на Покровському напрямку збільшують чисельність свого угруповання. За його словами, наразі там перебуває вже 156 тисяч солдатів РФ.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ розповів, що на Покровський напрямок припадає до половини усіх КАБів, які росіяни застосовують по лінії фронту. Він підкреслив, що нині це головний театр військових дій.

Захист міст та маневр ЗСУ

Нагадаємо, в понеділок, 8 грудня, 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив про те, що українські захисники здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лісівка та Сухий Яр, які розташовані на південь від Мирнограда.

Зазначається, що українських захисників перевели на більш вигідні оборонні рубежі. Маневр пояснили тим, що необхідно було зберегти життя українських воїнів.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що ЗСУ довелося відійти з позицій, які розташовані за 5-7 кілометрів від Покровська Донецької області.

Він пояснив, що йдеться про позиції, на яких не було можливості проводити ротацію і повз які просочувалися вороги. За словами генерала, їх подальше утриманняє недоцільним.

Раніше, 27 листопада, Олександр Сирський заявляв про те, що протягом останнього тижня українським захисникам вдалося зачистити від російських окупантів близько 11,5 квадратних кілометрів у Покровську. Це понад третина території міста.

Того ж дня російський диктатор Володимир Путін повідомив, що його солдати нібито захопили 70% Покровська. Вже 1 грудня начальник генштабу РФ Валерій Герасимов розповів Путіну, що Покровськ був окупований.

