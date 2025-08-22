Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп хотел бы провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
"Я бы хотел иметь встречу с обоими... Через две недели мы поймем, в каком направлении я пойду. Я могу пойти в одном направлении, или в другом", - сказал Трамп относительно дальнейших перспектив мирного процесса.
Американского президента также спросили, сколько времени он даст Путину для встречи с Зеленским.
"Пару недель, мы это решим", - отметил Трамп.
Он в очередной раз подчеркнул, что "для танго нужны двое".
"Я хотел встретиться с этими двумя. Я мог бы быть на встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не получится, мы должны там быть. Возможно, это правда, возможно, нет", - добавил американский лидер.
Стоит отметить, что ранее сегодня президент США заявлял, что не хотел бы присутствовать на встрече Зеленского и Путина. По словам Трампа, сначала надо увидеть, как они будут работать вместе.
Встреча Зеленского и Путина
Напомним, сначала рассматривали формат трехсторонних переговоров президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Однако после саммита в Вашингтоне предложил, чтобы Зеленский и Путин встретились один на один.
По данным СМИ, Кремль предлагал провести переговоры в Москве, но Зеленский отказался. Белый дом взамен рассматривал вариант Будапешта, впрочем официального подтверждения этого пока нет.
Зеленский заявил, что встреча с Путиным должна состояться только на нейтральной территории в Европе - например, в Австрии или Швейцарии. Также он не исключает возможности провести переговоры в Турции.
В то же время в МИД России сообщили, что Путин якобы готов к встрече с украинским президентом "только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".
Сегодня в России заявили, что Украина и Россия пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. Встреча Зеленского и Путина возможна только тогда, когда стороны согласуют повестку дня.
Между тем украинский президент уверен, что россияне делают все, чтобы встреча не состоялась.