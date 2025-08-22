Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным и Зеленским

Как сообщает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

"Я бы хотел иметь встречу с обоими... Через две недели мы поймем, в каком направлении я пойду. Я могу пойти в одном направлении, или в другом", - сказал Трамп относительно дальнейших перспектив мирного процесса.

Американского президента также спросили, сколько времени он даст Путину для встречи с Зеленским.

"Пару недель, мы это решим", - отметил Трамп.

Он в очередной раз подчеркнул, что "для танго нужны двое".

"Я хотел встретиться с этими двумя. Я мог бы быть на встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не получится, мы должны там быть. Возможно, это правда, возможно, нет", - добавил американский лидер.

Стоит отметить, что ранее сегодня президент США заявлял, что не хотел бы присутствовать на встрече Зеленского и Путина. По словам Трампа, сначала надо увидеть, как они будут работать вместе.