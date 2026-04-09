Трамп залишив війська біля Ірану та назвав сценарій "масштабної стрілянини"

Війська залишатимуться в районі Ірану до повного укладання мирної угоди з Тегераном, а у разі відсутності прогресу не виключені більш потужні удари.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.

За словами президента США, всі американські кораблі, літаки та військовослужбовці, а також додаткові боєприпаси, озброєння та все інше, що доцільно та необхідно для завдання смертельних ударів та знищення, залишатимуться на позиціях, доки не буде повністю виконано справжню угоду",

"Якщо з якоїсь причини цього не станеться, що вкрай малоймовірно, тоді розпочнуться обстріли - ще масштабніші, кращі та сильніші, ніж будь-хто коли-небудь бачив", - пригрозив Трамп.

Він також наголосив, що "ядерної зброї не буде", а Ормузька протока "буде відкритою та безпечною", додавши, що американські війська "поповнюють запаси та відпочивають" і "вже з нетерпінням чекають наступної війни".