Трамп залишив війська біля Ірану та назвав сценарій "масштабної стрілянини"

08:48 09.04.2026 Чт
Президент США озвучив умови для Ірану
Ірина Глухова
Трамп залишив війська біля Ірану та назвав сценарій "масштабної стрілянини" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Війська залишатимуться в районі Ірану до повного укладання мирної угоди з Тегераном, а у разі відсутності прогресу не виключені більш потужні удари.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Читайте також: Перемир'я між США та Іраном тріщить по швах: Тегеран висунув нові звинувачення

За словами президента США, всі американські кораблі, літаки та військовослужбовці, а також додаткові боєприпаси, озброєння та все інше, що доцільно та необхідно для завдання смертельних ударів та знищення, залишатимуться на позиціях, доки не буде повністю виконано справжню угоду",

"Якщо з якоїсь причини цього не станеться, що вкрай малоймовірно, тоді розпочнуться обстріли - ще масштабніші, кращі та сильніші, ніж будь-хто коли-небудь бачив", - пригрозив Трамп.

Він також наголосив, що "ядерної зброї не буде", а Ормузька протока "буде відкритою та безпечною", додавши, що американські війська "поповнюють запаси та відпочивають" і "вже з нетерпінням чекають наступної війни".

Ситуація навколо Ірану

У ніч на 8 квітня Сполучені Штати вирішили відкласти удари по Ірану та погодилися на двотижневе припинення вогню.

У відповідь Тегеран заявив про готовність тимчасово відкрити Ормузьку протоку для судноплавства.

Втім, уже того ж дня ситуація знову загострилася. Ізраїль завдав масштабної серії ударів по цілях "Хезболли", що стало найбільшою атакою з початку ескалації.

Також стало відомо, що Іран вдарив по союзниках Штатів через лічені години після оголошення двотижневого перемир'я. Про обстріли своєї території повідомили ОАЕ, Кувейт, Бахрейн та Саудівська Аравія.

Крім того, Іран знову закрив Ормузьку протоку для танкерів та звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню.

Водночас сторони готуються до переговорів: вони мають розпочатися 11 квітня в Ісламабаді.

Американську делегацію представлятимуть віце-президент Джей Ді Венс, спецпосланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

БпЛА атакували нафтостанцію в Краснодарському краї РФ: на місці удару спалахнула пожежа
БпЛА атакували нафтостанцію в Краснодарському краї РФ: на місці удару спалахнула пожежа
