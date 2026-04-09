Перемир'я між США та Іраном тріщить по швах: Тегеран висунув нові звинувачення

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що припинення вогню зі США є "нерозумним", звинувативши американську сторону в порушенні трьох із десяти вимог Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Перемир’я під загрозою

Двотижневе перемир’я між США, Ізраїлем та Іраном, яке мало набути чинності після більш ніж місяця війни, опинилося під загрозою зриву через значні розбіжності сторін. Тегеран стверджує, що Вашингтон порушив три з десяти умов, необхідних для припинення бойових дій.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе перемир’я менш ніж за 90 хвилин до власного ультиматуму, в якому вимагав від Ірану відкрити Ормузьку протоку. Після цього оголошення фондовий ринок США зріс на 2,5%.

Розбіжності щодо умов

Усі сторони представили кардинально різні версії угоди. Зокрема:

Іран заявив, що угода дозволяє йому формалізувати практику стягнення плати з суден за прохід через Ормузьку протоку. Білий дім, своєю чергою, заявив, що Трамп виступає проти цього.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що перемир’я не поширюється на бойові дії проти "Хезболли" в Лівані, що суперечить заявам Пакистану (посередника в угоді) та інших країн.

Продовження війни в Лівані

Попри перемир’я, Ізраїль посилив удари по густонаселених районах Бейрута. Ліван повідомив про щонайменше 182 загиблих та сотні поранених - це найбільш кривавий день у війні з "Хезболлою". Іран у відповідь на ізраїльські атаки закрив Ормузьку протоку.

Подальші кроки

Пакистан заявив, що переговори про постійне завершення війни можуть розпочатися в Ісламабаді вже в п’ятницю. Білий дім підтвердив, що американську делегацію очолить віцепрезидент Джей Ді Венс.