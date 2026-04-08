Крах домовленостей? Іран вдарив по союзниках США через лічені години після перемир'я

Кілька країн Перської затоки зазнали ракетних ударів та атак безпілотників з боку Ірану через кілька годин після оголошення двотижневого перемир'я між Тегераном та Вашингтоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera , та Financial Times та заяву прем'єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа.

Наслідки атак у регіоні

Як повідомили ЗМІ, про обстріли своєї території повідомили ОАЕ, Кувейт, Бахрейн та Саудівська Аравія. В Об'єднаних Арабських Еміратах системи ППО відбивали удари балістичних і крилатих ракет.

Через падіння уламків спалахнула пожежа на газовому комплексі Habshan в Абу-Дабі, роботу об'єкта тимчасово призупинено. Внаслідок інциденту постраждали троє людей.

У Кувейті зафіксовано влучання у нафтові об’єкти та електростанції, що завдало серйозної шкоди інфраструктурі. Військові країни заявили про перехоплення 28 безпілотників.

У Бахрейні через падіння уламків у районі Сітри пошкоджено будинки та поранено двох громадян.

Удар по стратегічному нафтопроводу

За даними джерел, атаки зазнала насосна станція нафтопроводу "Схід-Захід" у Саудівській Аравії. Ця артерія є критично важливою для королівства, оскільки дозволяє експортувати нафту в обхід заблокованої Ормузької протоки.

Попередньо відомо, що удар був здійснений дроном.

Іранське державне телебачення підтвердило проведення операцій, назвавши їх "відповіддю на бомбардування іранських нафтових об’єктів". Водночас у Пакистані, де мають відбутися переговори, закликають сторони до стриманості.

"Я щиро та палко закликаю всі сторони проявити стриманість та дотримуватися режиму припинення вогню протягом двох тижнів, як було домовлено, щоб дипломатія могла відіграти провідну роль", - заявив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф.

Експерти припускають, що атаки можуть бути наслідком децентралізації іранського військового командування.

"Порушення перемир'я можуть бути просто "вільним ланцюгом" у комунікації тієї частини військового командування країни. Є надія, що існує дипломатичний шлях", - зазначив кореспондент Малік Трайна.