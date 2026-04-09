Повернення до графіків: чому в Україні знову почали вимикати світло

Цього тижня в Україні знову стали актуальними графіки погодинних відключень. Основна причина обмежень - дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений наслідками російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Проте весняні відключення мають свою специфіку, яка відрізняє їх від зимових. Енергетики виділили основні фактори, що впливають на стан системи зараз.

Ремонти та особливості генерації

Планові ремонти на АЕС: Навесні енергоблоки атомних станцій починають відключати для планового обслуговування та заміни ядерного палива. Через це обсяг внутрішньої генерації в країні зменшується.

Зниження роботи ТЕЦ: Після завершення опалювального сезону більшість теплоелектроцентралей знижують виробництво електрики, оскільки вони не можуть працювати ефективно без циклу нагріву води для опалення.

Менше імпорту: Обсяг закупівлі електроенергії з-за кордону зараз менший, ніж взимку, що пов’язано із ціновою кон’юнктурою на ринках України та ЄС.

Вплив погоди та споживання

Температурні коливання: Хоча опалення вимкнено, через похолодання люди масово використовують обігрівачі, що створює суттєве додаткове навантаження на мережу.

"Сонячний" фактор: Навесні сонячні електростанції працюють ефективніше. Це створює надлишок потужності вдень, проте вранці, ввечері та у хмарну погоду дефіцит залишається гострим, що і призводить до необхідності відключень у пікові години.

Триваючі атаки ворога

Росія не припиняє обстріли енергетичної інфраструктури, завдаючи шкоди як об’єктам, що виробляють електрику, так і мережам, які її розподіляють.

В "Укренерго" закликають споживачів дотримуватися порад щодо раціонального використання електрики. Обмеження у користуванні потужними приладами, особливо в години пік, допоможе зробити тривалість вимушених знеструмлень максимально короткою.