Повернення до графіків: чому в Україні знову почали вимикати світло

10:02 09.04.2026 Чт
В "Укренерго" назвали одразу 6 причин
aimg Марія Кучерявець
Повернення до графіків: чому в Україні знову почали вимикати світло Фото: енергетики пояснили ситуацію зі світлом у квітні (Getty Images)

Цього тижня в Україні знову стали актуальними графіки погодинних відключень. Основна причина обмежень - дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений наслідками російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Читайте також: З ранку і до самої ночі: українців попередили про графіки відключення світла 9 квітня

Проте весняні відключення мають свою специфіку, яка відрізняє їх від зимових. Енергетики виділили основні фактори, що впливають на стан системи зараз.

Ремонти та особливості генерації

Планові ремонти на АЕС: Навесні енергоблоки атомних станцій починають відключати для планового обслуговування та заміни ядерного палива. Через це обсяг внутрішньої генерації в країні зменшується.

Зниження роботи ТЕЦ: Після завершення опалювального сезону більшість теплоелектроцентралей знижують виробництво електрики, оскільки вони не можуть працювати ефективно без циклу нагріву води для опалення.

Менше імпорту: Обсяг закупівлі електроенергії з-за кордону зараз менший, ніж взимку, що пов’язано із ціновою кон’юнктурою на ринках України та ЄС.

Вплив погоди та споживання

Температурні коливання: Хоча опалення вимкнено, через похолодання люди масово використовують обігрівачі, що створює суттєве додаткове навантаження на мережу.

"Сонячний" фактор: Навесні сонячні електростанції працюють ефективніше. Це створює надлишок потужності вдень, проте вранці, ввечері та у хмарну погоду дефіцит залишається гострим, що і призводить до необхідності відключень у пікові години.

Триваючі атаки ворога

Росія не припиняє обстріли енергетичної інфраструктури, завдаючи шкоди як об’єктам, що виробляють електрику, так і мережам, які її розподіляють.

В "Укренерго" закликають споживачів дотримуватися порад щодо раціонального використання електрики. Обмеження у користуванні потужними приладами, особливо в години пік, допоможе зробити тривалість вимушених знеструмлень максимально короткою.

Нагадаємо, що вчора, 8 квітня, в Одеській області, яка майже цілодобово знаходиться під ударами ворога, серйозно постраждав енергетичний обʼєкт ДТЕК. Йдеться про підстанцію.

Крім того, ворог продовжує прицільно бити по енергообʼєктах на Чернігівщині. Днями в області були влучання ударних дронів одразу у двох районах області, що спричинило масштабні знеструмлення.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, після зими російські війська продовжують операцію проти української енергетики.

БпЛА атакували нафтостанцію в Краснодарському краї РФ: на місці удару спалахнула пожежа
БпЛА атакували нафтостанцію в Краснодарському краї РФ: на місці удару спалахнула пожежа
Аналітика
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою