Трамп заговорив про вибори в Україні та Крим: гучні заяви з інтерв’ю Politico

"Росія у сильнішій позиції"

Трамп заявив, що Росія, "очевидно, перебуває в сильнішій позиції, ніж Україна". Та повторив свої тези про те, що російсько-українська війна "не сталася б", якби "він був президентом США" і додав, що якби не він, то "це могло б перерости в Третю світову війну".

"Ну, тут немає жодних сумнівів. Це - Росія. Це набагато більша країна", - сказав президент США, відповідаючи на питання, як країна зараз має сильнішу переговорну позицію.

Він назвав російську війну проти України великою проблемою для Європи, яка "погано з цим справляється".

"Я думаю, що у вас була б набагато більша проблема, ніж зараз, але зараз це велика проблема", - сказав Трамп.

"Зеленський не прочитав мирний план"

Трамп заявив, що президент України нібито ще не ознайомився з оновленою пропозицією щодо мирних домовленостей.

За його словами, станом на вчора Зеленський "не читав документ, хоча його команда та ключові радники високо оцінили пропозицію".

Глава Білого дому додав, що "було б добре, якби Зеленський знайшов час, щоб її прочитати", та припустив, що той міг зробити це вже вночі.

"В Україні час провести вибори"

На думку глави Білого дому в Україні настав "важливий час для проведення виборів". Він також вважає, що Київ "використовує війну, щоб не проводити вибори".

"Але я думаю, що український народ мав би, знаєте, мати такий вибір. І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто переміг би, але у них давно не було виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", - сказав президент США.

"Зеленському доведеться піти на угоду"

Трамп відреагував на заяву свого сина про можливий вихід з мирних переговорів щодо України, якщо та не укладе мир із Росією.

"Ні, це не правильно. Але й не зовсім неправильно", - коротко він прокоментував слова Трампа-молодшого.

Трамп зазначив, що Росія має перевагу через "розмір і ресурси", водночас висловив велику повагу народу та військовим України за хоробрість.

"Що ж, йому (Зеленському) доведеться взяти себе в руки і почати, хм, приймати речі. Знаєте, коли ви програєте, бо він програє..." - вважає президент США.

На його думку, головна проблема - величезний рівень ненависті між Путіним і Зеленським. Він також стверджує, що хоче "перестати бачити, як людей вбивають".

Американський президент знову почав розповідати про втрати у війні, назвавши їх "божевільними" та нібито "мільйони людей загинули".

"Знаєте, минулого місяця вони втратили 27 000 солдатів і кілька людей через ракетні запуски по Києву та іншим місцям", - заявив Трамп, не надаючи жодних доказів.

А на конкретне питання, чи вважає він, що Україна програла цю війну, Трамп відповів непрямо: "Україна втратила значні території й узбережжя, це точно не можна назвати перемогою".

"Україна не вступить в НАТО"

За словами Трампа, нібито задовго до повномасштабного вторгнення Путіна в Україну було розуміння того, що Україна не вступить до НАТО.

"Знаєте, коли Зеленський вперше прийшов і вперше зустрівся з Путіним, він сказав: "Я хочу двох речей. Я хочу, щоб Крим повернувся, і ми будемо членами НАТО". Він сказав це не дуже приємно", - додав президент США.

Він заявив, що Україна втратила велику територію задовго до його повернення в Білий дім.

"Вони втратили цілу смугу набережної, велику набережну. Я маю на увазі...подивіться на карти. Я на посаді уже 10 місяців. Але якщо повернутися на 10 місяців назад і подивитися, вони втратили всю цю смугу. Тепер це більша смуга. Це ширша смуга. Але вони втратили багато землі, і це дуже хороша земля, яку вони втратили", - каже Трамп.

"Це нас більше не стосується"

Трамп заявив, що США більше "не платять жодних грошей" Україні після того, як його попередник Джо Байден нібито дав Україні "350 млрд доларів".

"Путін не поважав Байдена і він не поважав Зеленського. Вони справді ненавидять один одного", - сказав Трамп.

Він додав, що саме глибока взаємна ненависть лідерів ускладнює будь-які спроби домовленостей.

"Рівень ненависті між Путіним і Зеленським величезний", - акцентував Трамп.

Він вкотре повторив тезу про "врегулювання 8 воєн" і що ця нібито "була б дев’ята - одна з найлегших". Серед прикладів він згадав Індію та Пакистан і заявив, що "регулярно та легко укладає угоди".

"Крим з чотирьох боків оточений океаном"

Президент США Дональд Трамп викинув, що півострів Крим оточений з чотирьох боків океаном, заявивши, що його "віддав" тодішній американський лідер Барак Обама.

"Крим був серцем… Я дуже добре розбираюся в нерухомості. І коли я дивлюся на цю карту, я кажу: "О, цей Крим такий красивий". Вау. Він з чотирьох боків оточений океаном. Є тільки невеликий шматочок суші, щоб дістатися ... знаєте, до головного... Я маю на увазі, Крим величезний. Але він з'єднує ту частину України, про яку ми зараз говоримо", - висловився Трамп.

Президент США заявив, що порівнює Зеленського з Тейлором Барнумом (американський шоумен, бізнесмен і політик, відомий тим, що пропагував відомі містифікації та заснував цирк Barnum & Bailey).

Він чудовий продавець. Я називаю його Барнум. Ви знаєте, хто такий Барнум? Один з найвидатніших на Землі. Він міг продати будь-який продукт у будь-який час.

Це був його вислів: "Я можу продати будь-який продукт у будь-який час". Це була правда. Він казав: "Неважливо, працює це чи ні". Але він (Зеленський) же не Барнум. Він... він домовився з шахраєм Джо Байденом, щоб той дав йому 350 мільярдів доларів. І подивіться, що він отримав... що він отримав. Близько 25% його країни зникло", - додав Трамп.

Що ще сказав Трамп

Окрім того, що Трамп в інтерв'ю назвав війну в Україні "великою проблемою для Європи", він розніс європейських союзників, говоривши про їх імміграцію, "слабкість" та можливий "занепад міст". Ось головні з його тез:

Європейські лідери мені подобаються, але вони слабкі. Вони не знають, що робити.

В Європі є розумні лідери, є дурні, а є справді дурні, а загалом Європа багато не справляється зі своєю роботою.

Їх руйнує імміграційна політика. Париж і Лондон - це зовсім інші міста, ніж були.

Європа хоче бути політкоректною - і саме це робить її слабкою.

Якщо все піде так далі, деякі країни Європи перестануть бути життєздатними.

НАТО називає мене татусем. Я підвищив, ВВП з 2% до 5% і вони платять, бо коли ми надсилаємо речі, НАТО платить за це, і я припускаю, що вони віддають це Україні. Але Європа руйнується.

Багато європейських країн занепадають. Вони повинні виселяти людей, які прибули нелегально.

Швеція була однією з найбезпечніших країн у світі, а зараз - зовсім інша держава.

Він додав, що продовжить підтримувати своїх улюблених кандидатів на виборах до Європарламенту, зокрема, "неприємних багатьом європейцям" лідерів, таких як угорський прем'єр Віктор Орбан.

Водночас Трамп публічно заперечив слова Орбана про нібито обіцянку доступу до американського фінансового щита на 20 мільярдів доларів.

"Ні, я не обіцяв. Але він, безумовно, просив про це", - додав американський президент.