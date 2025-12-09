Трамп заговорил о выборах в Украине и Крыме: громкие заявления из интервью Politico

Президент США Дональд Трамп дал большое интервью Politico, в котором резко высказался об Украине, Европе и ходе войны, назвав Россию "сильнее" и снова намекнув на необходимость "сделки" с Кремлем.
РБК-Украина в материале ниже собрало главные тезисы американского лидера.
Трамп заявил, что Россия, "очевидно, находится в более сильной позиции, чем Украина". И повторил свои тезисы о том, что российско-украинская война "не произошла бы", если бы "он был президентом США" и добавил, что если бы не он, то "это могло бы перерасти в Третью мировую войну".
"Ну, здесь нет никаких сомнений. Это - Россия. Это гораздо большая страна", - сказал президент США, отвечая на вопрос, как страна сейчас имеет более сильную переговорную позицию.
Он назвал российскую войну против Украины большой проблемой для Европы, которая "плохо с этим справляется".
"Я думаю, что у вас была бы гораздо большая проблема, чем сейчас, но сейчас это большая проблема", - сказал Трамп.
Трамп заявил, что президент Украины якобы еще не ознакомился с обновленным предложением по мирным договоренностям.
По его словам, по состоянию на вчера Зеленский "не читал документ, хотя его команда и ключевые советники высоко оценили предложение".
Глава Белого дома добавил, что "было бы хорошо, если бы Зеленский нашел время, чтобы его прочитать", и предположил, что тот мог сделать это уже ночью.
По мнению главы Белого дома в Украине настало "важное время для проведения выборов". Он также считает, что Киев "использует войну, чтобы не проводить выборы".
"Но я думаю, что украинский народ должен был бы, знаете, иметь такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто победил бы, но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", - сказал президент США.
Трамп отреагировал на заявление своего сына о возможном выходе из мирных переговоров по Украине, если та не заключит мир с Россией.
"Нет, это не правильно. Но и не совсем неправильно", - коротко он прокомментировал слова Трампа-младшего.
Трамп отметил, что Россия имеет преимущество из-за "размера и ресурсов", в то же время выразил большое уважение народу и военным Украины за храбрость.
"Что ж, ему (Зеленскому) придется взять себя в руки и начать, хм, принимать вещи. Знаете, когда вы проиграете, потому что он проигрывает..." - считает президент США.
По его мнению, главная проблема - огромный уровень ненависти между Путиным и Зеленским. Он также утверждает, что хочет "перестать видеть, как людей убивают".
Американский президент снова начал рассказывать о потерях в войне, назвав их "сумасшедшими" и якобы "миллионы людей погибли".
"Знаете, в прошлом месяце они потеряли 27 000 солдат и несколько человек из-за ракетных запусков по Киеву и другим местам", - заявил Трамп, не предоставляя никаких доказательств.
А на конкретный вопрос, считает ли он, что Украина проиграла эту войну, Трамп ответил косвенно: "Украина потеряла значительные территории и побережья, это точно нельзя назвать победой".
По словам Трампа, якобы задолго до полномасштабного вторжения Путина в Украину было понимание того, что Украина не вступит в НАТО.
"Знаете, когда Зеленский впервые пришел и впервые встретился с Путиным, он сказал: "Я хочу двух вещей. Я хочу, чтобы Крым вернулся, и мы будем членами НАТО". Он сказал это не очень приятно", - добавил президент США.
Он заявил, что Украина потеряла большую территорию задолго до его возвращения в Белый дом.
"Они потеряли целую полосу набережной, большую набережную. Я имею в виду... посмотрите на карты. Я в должности уже 10 месяцев. Но если вернуться на 10 месяцев назад и посмотреть, они потеряли всю эту полосу. Теперь это большая полоса. Это более широкая полоса. Но они потеряли много земли, и это очень хорошая земля, которую они потеряли", - говорит Трамп.
Трамп заявил, что США больше "не платят никаких денег" Украине после того, как его предшественник Джо Байден якобы дал Украине "350 млрд долларов".
"Путин не уважал Байдена и он не уважал Зеленского. Они действительно ненавидят друг друга", - сказал Трамп.
Он добавил, что именно глубокая взаимная ненависть лидеров затрудняет любые попытки договоренностей.
"Уровень ненависти между Путиным и Зеленским огромный", - акцентировал Трамп.
Он в очередной раз повторил тезис об "урегулировании 8 войн" и что эта якобы "была бы девятая - одна из самых легких". Среди примеров он упомянул Индию и Пакистан и заявил, что "регулярно и легко заключает сделки".
Президент США Дональд Трамп выкинул, что полуостров Крым окружен с четырех сторон океаном, заявив, что его "отдал" тогдашний американский лидер Барак Обама.
"Крым был сердцем... Я очень хорошо разбираюсь в недвижимости. И когда я смотрю на эту карту, я говорю: "О, этот Крым такой красивый". Вау. Он с четырех сторон окружен океаном. Есть только небольшой кусочек суши, чтобы добраться... знаете, до главного... Я имею в виду, Крым огромный. Но он соединяет ту часть Украины, о которой мы сейчас говорим", - высказался Трамп.
Президент США заявил, что сравнивает Зеленского с Тейлором Барнумом (американский шоумен, бизнесмен и политик, известный тем, что пропагандировал известные мистификации и основал цирк Barnum & Bailey).
"Он отличный продавец. Я называю его Барнум. Вы знаете, кто такой Барнум? Один из величайших на Земле. Он мог продать любой продукт в любое время.
Это была его фраза: "Я могу продать любой продукт в любое время". Это была правда. Он говорил: "Неважно, работает это или нет". Но он (Зеленский) же не Барнум. Он... он договорился с мошенником Джо Байденом, чтобы тот дал ему 350 миллиардов долларов. И посмотрите, что он получил... что он получил. Около 25% его страны исчезло", - добавил Трамп.
Кроме того, что Трамп в интервью назвал войну в Украине "большой проблемой для Европы", он разнес европейских союзников, говоря об их иммиграции, "слабости" и возможном "падении городов". Вот главные из его тезисов:
Он добавил, что продолжит поддерживать своих любимых кандидатов на выборах в Европарламент, в частности, "неприятных многим европейцам" лидеров, таких как венгерский премьер Виктор Орбан.
В то де время Трамп публично опроверг слова Орбана о якобы обещании доступа к американскому финансовому щиту на 20 миллиардов долларов.
"Нет, я не обещал. Но он, безусловно, просил об этом", - добавил американский президент.
Напомним, по данным СМИ, новая стратегия нацбезопасности США вызвала шок в Европе. Стратегия резко критикует миграционную политику и обвиняет страны ЕС в недостатке свободы слова. Европе грозит "цивилизационное исчезновение", говорится в ней.
Канцлер Германии Фридрих Мерц уже сегодня заявил, что некоторые части данной стратегии США являются "неприемлемыми" с европейской точки зрения.
В то же время он сказал, что она его "не удивила". Мерц напомнил мюнхенскую речь вице-президента США Джей Ди Венса в начале этого года, во время которой тот резко прошелся по Европе.