Нова стратегія Нацбезпеки США має "неприйнятні" для Європи пункти, - Мерц

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Виступаючи під час візиту до землі Рейнланд-Пфальц, канцлер Німеччини сказав, що його не здивувала нова стратегія США "по суті". Він також пов’язав її з мюнхенською промовою віце-президента Дж. Д. Венса на початку цього року.

"Дещо з цього зрозуміло, дещо незрозуміло, а дещо неприйнятно для нас з європейської точки зору", – сказав він.

Мерц також додав, що "американцям немає потреби бажати рятувати демократію в Європі". Але він також підкреслив, що новий документ підтверджує його думку про те, що ЄС повинен "стати набагато більш незалежним від США з точки зору політики безпеки".

Канцлер Німеччини також припустив, що Трамп може відвідати Німеччину у 2026 році, і запрошення було прийнято "з великим ентузіазмом", але дата ще не призначена.