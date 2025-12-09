ua en ru
Нова стратегія Нацбезпеки США має "неприйнятні" для Європи пункти, - Мерц

Вівторок 09 грудня 2025 14:55
UA EN RU
Нова стратегія Нацбезпеки США має "неприйнятні" для Європи пункти, - Мерц Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Нова стратегія Національної безпеки Сполучених Штатів містить частини, які є неприйнятними з європейської точки зору.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Виступаючи під час візиту до землі Рейнланд-Пфальц, канцлер Німеччини сказав, що його не здивувала нова стратегія США "по суті". Він також пов’язав її з мюнхенською промовою віце-президента Дж. Д. Венса на початку цього року.

"Дещо з цього зрозуміло, дещо незрозуміло, а дещо неприйнятно для нас з європейської точки зору", – сказав він.

Мерц також додав, що "американцям немає потреби бажати рятувати демократію в Європі". Але він також підкреслив, що новий документ підтверджує його думку про те, що ЄС повинен "стати набагато більш незалежним від США з точки зору політики безпеки".

Канцлер Німеччини також припустив, що Трамп може відвідати Німеччину у 2026 році, і запрошення було прийнято "з великим ентузіазмом", але дата ще не призначена.

Нова стратегія національної безпеки США

Як повідомлялось, 5 грудня Сполучені Штати представили нову Стратегію національної безпеки.

Один із її ключових пунктів - завершення війни в Україні. Також США вважають відновлення стратегічної стабільності у відносинах з Росією одним із основних своїх пріоритетів на європейському напрямі.

Загалом Вашингтон бажає відновити стабільність у Європі та вважає, що в основі має бути врегулювання конфлікту в Україні. Також США налаштовані на якнайшвидше припинення бойових дій для "стабілізації євразійського простору" та скорочення ризиків збройного конфлікту між країнами Європи та Росією.

