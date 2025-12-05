США внесли завершення війни в Україні до ключових пунктів Стратегії нацбезпеки

Сполучені Штати представили нову Стратегію національної безпеки, один з ключових пунктів якої – це завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Також США вважають відновлення стратегічної стабільності у відносинах з Росією одним із основних своїх пріоритетів на європейському напрямі.

Загалом Вашингтон бажає відновити стабільність у Європі та вважає, що в основі має бути врегулювання конфлікту в Україні. Також США налаштовані на якнайшвидше припинення бойових дій для "стабілізації євразійського простору" та скорочення ризиків збройного конфлікту між країнами Європи та Росією.

Від Європи Сполучені Штати хочуть відкритих ринків для американських товарів та справедливого ставлення до американського бізнесу.

За новою стратегією США також хочуть, щоб НАТО перестала сприйматися як "альянс, що постійно розширюється" та щоб Європа взяла на себе відповідальність за забезпечення власної оборони.

При цьому адміністрація США "перебуває в суперечності" з європейськими чиновниками, багато з яких "топчуть" демократичні норми.

Цікаво, що США більше не розглядають Близький Схід як домінуючий фактор своєї зовнішньої політики, а Індо-Тихоокеанський регіон буде полем однієї з ключових геополітичних та економічних битв у цьому столітті. Також у майбутньому США повинні зосередитися на торгівлі з Китаєм лише нестратегічними товарами.