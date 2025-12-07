Трамп-молодший припустив, що батько перестане домагатися миру в Україні

Дональд Трамп-молодший розкритикував корупцію в Україні і заявив, що його батько може "покинути країну", якщо вона не укладе мир із Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як пише видання, син президента США Дональда Трампа виступив на Дохійському форумі - великому зібранні урядових чиновників та інших міжнародних гравців.

Під час виступу Трамп-молодший підкреслив, що Україна давно страждає від корупції в офіційних колах, додавши, що хабарництво розпалює війну як у Москві, так і в Києві.

Крім того, він обрушився з критикою на президента України Володимира Зеленського. Politico в цьому контексті згадує нещодавній корупційний скандал і відставку Андрія Єрмака з посади глави ОП, після чого наводить такі слова сина Трампа:

"Через війну і тому, що він один із найвидатніших маркетологів усіх часів, Зеленський став практично божеством, особливо для лівих, для яких він не міг зробити нічого поганого, був бездоганний", - сказав Трамп-молодший.

На запитання, чи може президент США піти з України, молодший Трамп відповів: "Я думаю, що може".

"Що добре в моєму батькові, і що унікально в ньому, так це те, що ти не знаєш, що він збирається зробити. Той факт, що він непередбачуваний... змушує всіх діяти інтелектуально чесно... Ми хочемо миру. Ми хочемо зупинити смерть", - додав він.