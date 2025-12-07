ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Трамп-молодший припустив, що батько перестане домагатися миру в Україні

Неділя 07 грудня 2025 18:46
UA EN RU
Трамп-молодший припустив, що батько перестане домагатися миру в Україні Фото: Дональд Трамп-молодший (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Дональд Трамп-молодший розкритикував корупцію в Україні і заявив, що його батько може "покинути країну", якщо вона не укладе мир із Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, син президента США Дональда Трампа виступив на Дохійському форумі - великому зібранні урядових чиновників та інших міжнародних гравців.

Під час виступу Трамп-молодший підкреслив, що Україна давно страждає від корупції в офіційних колах, додавши, що хабарництво розпалює війну як у Москві, так і в Києві.

Крім того, він обрушився з критикою на президента України Володимира Зеленського. Politico в цьому контексті згадує нещодавній корупційний скандал і відставку Андрія Єрмака з посади глави ОП, після чого наводить такі слова сина Трампа:

"Через війну і тому, що він один із найвидатніших маркетологів усіх часів, Зеленський став практично божеством, особливо для лівих, для яких він не міг зробити нічого поганого, був бездоганний", - сказав Трамп-молодший.

На запитання, чи може президент США піти з України, молодший Трамп відповів: "Я думаю, що може".

"Що добре в моєму батькові, і що унікально в ньому, так це те, що ти не знаєш, що він збирається зробити. Той факт, що він непередбачуваний... змушує всіх діяти інтелектуально чесно... Ми хочемо миру. Ми хочемо зупинити смерть", - додав він.

Мирний план США

Нагадаємо, у листопаді США представили Україні новий мирний план щодо завершення війни. Документ налічував 28 пунктів, але був спірним, оскільки явно мав вигоди для Росії.

З цієї причини США та Україна близько двох тижнів проводять консультації, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним Києву.

Паралельно триває робота і з РФ. Зокрема, 2 грудня спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер відвідали Москву, де зустрілися з главою Кремля Володимиром Путіним.

Через кілька днів після обговорень диктатор РФ заявив, що відхилив деякі пропозиції, додавши, що документ складається з 27 пунктів і розділений на 4 "пакети" (хоча перед цим, після переговорів з Україною, план скоротився до 20 пунктів).

Згідно з The New York Times, один із "пакетів" стосується українського суверенітету - обмеження чисельності ЗСУ та дальності ракет. Інші "пакети" зачіпають тему територіальних поступок, економічного співробітництва США і РФ після війни, і більш широкі питання безпеки Європи.

Зазначимо, що вчора Зеленський провів телефонну розмову з Віткоффом і Кушнером. За даними Axios, сторони обговорювали два ключові питання - території та гарантії безпеки. Якщо з першим дискусії складні, то щонайменше щодо другого питання, сторони фактично досягли згоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Дональд Трамп мирний план США Російська Федерація
Новини
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни