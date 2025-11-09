Орбан розкрив таємну домовленість із США про фінансову безпеку Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що отримав від президента США Дональда Трампа обіцянку фінансової підтримки у разі можливого тиску на угорську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

За словами Орбана, домовленість нібито стосується захисту Угорщини від "спекулятивних атак" на національну валюту, а також можливого зниження кредитного рейтингу країни. Він стверджує, що отримав персональні гарантії від Трампа щодо економічної підтримки у разі кризи.

"Якщо фінансова система Угорщини зазнає зовнішнього нападу, американці дали слово, що вони захистять економічну стабільність Угорщини. Ми разом вирішили це питання зі США", - заявив Орбан.

Однак у повідомленні Білого дому щодо зустрічі не згадується жодних домовленостей про фінансову підтримку. Американські чиновники також не дали коментарів щодо слів Орбана.

Таким чином, чи існує реальна "угода", наразі лишається незрозумілим.

Передумови побоювань фінансової кризи

Угорщина сподівається на допомогу від США на тлі того, що Європейський Союз заморозив для Будапешта понад 20 мільярдів доларів фінансування через звинувачення в корупції та проблемах з верховенством права. Орбан представив потенційну підтримку Вашингтона як можливість зменшити залежність країни від Брюсселя.

Політичний контекст

Політичні опоненти в Угорщині вже заявили, що заява прем’єра може бути частиною передвиборчої стратегії. Ще б пак, вона пролунала напередодні парламентських виборів в Угорщині, що мають відбутися у квітні.

При цьому популярність Орбана знижується на тлі економічної кризи, інфляції та скандалів, пов’язаних із корупцією. Опозиційна партія "Тіса" у деяких опитуваннях уже випереджає правлячу партію Орбана - "Фідес" - на декілька відсотків.

Лідер партії "Тіса" Петер Мадяр уже пообіцяв, що в разі перемоги розморозить фінансування ЄС та перегляне політику Орбана, зменшивши конфронтацію з Брюсселем.

Інвестори уважно стежать за ситуацією: хоча Орбан заявляє про "загрозу нападу" на економіку, форинт продовжує зміцнюватися і перебуває на найвищому рівні щодо євро з травня 2024 року. Основна облікова ставка Нацбанку Угорщини залишається найвищою в ЄС - 6,5%.