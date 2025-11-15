Трамп впевнений, що бойові дії в Україні припиняться найближчим часом
Бойові дії в Україні мають припинитися найближчим часом. Адже це "жахлива кривава бійня", найбільша від часів Другої світової війни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю GB News.
"Це жахлива кривава бійня, найбільша від часів Другої світової. Ми тиснемо на них через Індію та нафту, інші країни теж виходять, бо коли Росія продає нафту, вона має гроші діяти. Думаю, ми це вирішимо. Сподіваюся, скоро. За останній місяць 25 тисяч військових було вбито з обох сторін, приблизно порівну", - сказав Трамп.
Американський президент зазначив, що він думав, що у нього дуже хороші стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним.
За його словами, зокрема й тому він вважав, що врегулювання війни в Україні буде "легким завданням", адже "раніше залагоджував великі конфлікти, які тривали десятиліттями, всього за кілька днів".
"Навіть Індія й Пакистан - ядерні держави - були на межі великої війни. Я сказав їм: якщо воюватимете, не буде торгових угод. І за 48 годин ми владнали конфлікт", - додав американський лідер.
Трамп відмовився від зустрічі з Путіним
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп визнав провал спроб завершити війну між Росією та Україною - зусилля США схилити сторони до компромісу зірвалися через амбіції Кремля і відмову Києва поступатися територіями.
У жовтні Трамп і російський диктатор Володимир Путін після проведення телефонної розмови оголосили про намір провести особисту зустріч у Будапешті.
Проте невдовзі американський лідер скасував зустріч.
Причиною цього було небажання Росії змінювати свої неадекватні вимоги щодо умов завершення війни в Україні. Трамп публічно повідомив, що "не збирається витрачати свій час даремно".
Після цього, 23 жовтня, Трамп запровадив санкції проти двох нафтових гігантів Росії - "Роснефті" і "Лукойла". Міністерство фінансів США закликало Москву негайно погодитися на припинення вогню.
Пізніше Трамп заявив, що готовий до нової зустрічі з Путіним, проте лише за умови укладення реальної угоди про завершення війни в Україні.
У Кремлі підтвердили, що диктатор нібито не проти переговорів, однак конкретної дати саміту поки не визначено.