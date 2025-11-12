Трамп визнав провал спроб завершити війну між Росією та Україною, - The Atlantic

У Білому домі визнали провал спроб завершити війну між Росією та Україною - зусилля США схилити сторони до компромісу зірвалися через амбіції Кремля і відмову Києва поступатися територіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Atlantic.

Повідомляється, що президент США Дональд Трамп висловив розчарування тим, що його зусилля щодо завершення війни між Росією та Україною не увінчалися успіхом.

У публікації наголошується, що Білий дім робив спроби тиску як на Київ, так і на Москву, однак результату це не принесло.

Американський лідер, за даними журналістів, недооцінив рішучість Володимира Путіна. Російський диктатор, як зазначає видання, був одержимий ідеєю знищення української незалежності та не розглядав компромісів, які передбачають збереження суверенітету України.

Невдалі дипломатичні кроки

Трамп, за інформацією джерел, вважав, що конфлікт можна зупинити простою угодою, яка визнала б територіальні захоплення Росії й забезпечила їй економічні вигоди.

Однак, як показали подальші події, російська сторона не має наміру обмежуватися частковими рішеннями.

"Нещодавно президент Трамп спробував змінити динаміку: він сказав Путіну, що може надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, і спробував переконати Володимира Зеленського, щоб той поступився територією, але обидві спроби виявилися безуспішними", - йдеться в матеріалі.

Конфлікт складніший, ніж здається

За даними неназваних представників адміністрації, врегулювання війни між Росією та Україною могло б бути можливим, якби сторони проявили розсудливість. Однак, як підкреслюють автори публікації, ситуація залишається вкрай складною.

"Вони, здається, вважають основний конфлікт простим і таким, що піддається компромісу: Росія хоче отримати решту території, яку вона не контролює на Донбасі; Україна хоче надійних гарантій безпеки. Але насправді проблема набагато складніша і важча", - наголошується в статті.

Аналітики підкреслюють, що спроби США досягти дипломатичного прориву наштовхнулися на глибокі суперечності, які неможливо вирішити без зміни позиції Москви щодо майбутнього України.