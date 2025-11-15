ua en ru
Трамп уверен, что боевые действия в Украине прекратятся в ближайшее время

Суббота 15 ноября 2025 10:05
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Боевые действия в Украине должны прекратиться в ближайшее время. Ведь это "ужасная кровавая бойня", самая большая со времен Второй мировой войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью GB News.

"Это ужасная кровавая бойня, самая большая со времен Второй мировой. Мы давим на них через Индию и нефть, другие страны тоже выходят, потому что когда Россия продает нефть, она имеет деньги действовать. Думаю, мы это решим. Надеюсь, скоро. За последний месяц 25 тысяч военных было убито с обеих сторон, примерно поровну", - сказал Трамп.

Американский президент отметил, что он думал, что у него очень хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

По его словам, в том числе и поэтому он считал, что урегулирование войны в Украине будет "легкой задачей", ведь "раньше улаживал большие конфликты, которые длились десятилетиями, всего за несколько дней".

"Даже Индия и Пакистан - ядерные державы - были на грани большой войны. Я сказал им: если будете воевать, не будет торговых соглашений. И за 48 часов мы уладили конфликт", - добавил американский лидер.

Трамп отказался от встречи с Путиным

Напомним, недавно СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп признал провал попыток завершить войну между Россией и Украиной - усилия США склонить стороны к компромиссу сорвались из-за амбиций Кремля и отказа Киева уступать территории.

В октябре Трамп и российский диктатор Владимир Путин после проведения телефонного разговора объявили о намерении провести личную встречу в Будапеште.

Однако вскоре американский лидер отменил встречу.

Причиной этого было нежелание России менять свои неадекватные требования относительно условий завершения войны в Украине. Трамп публично сообщил, что "не собирается тратить свое время зря".

После этого, 23 октября, Трамп ввел санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Министерство финансов США призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

Позже Трамп заявил, что готов к новой встрече с Путиным, однако только при условии заключения реального соглашения о завершении войны в Украине.

В Кремле подтвердили, что диктатор якобы не против переговоров, однако конкретная дата саммита пока не определена.

