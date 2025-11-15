Трамп уверен, что боевые действия в Украине прекратятся в ближайшее время

Боевые действия в Украине должны прекратиться в ближайшее время. Ведь это "ужасная кровавая бойня", самая большая со времен Второй мировой войны.

"Это ужасная кровавая бойня, самая большая со времен Второй мировой. Мы давим на них через Индию и нефть, другие страны тоже выходят, потому что когда Россия продает нефть, она имеет деньги действовать. Думаю, мы это решим. Надеюсь, скоро. За последний месяц 25 тысяч военных было убито с обеих сторон, примерно поровну", - сказал Трамп.

Американский президент отметил, что он думал, что у него очень хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

По его словам, в том числе и поэтому он считал, что урегулирование войны в Украине будет "легкой задачей", ведь "раньше улаживал большие конфликты, которые длились десятилетиями, всего за несколько дней".

"Даже Индия и Пакистан - ядерные державы - были на грани большой войны. Я сказал им: если будете воевать, не будет торговых соглашений. И за 48 часов мы уладили конфликт", - добавил американский лидер.