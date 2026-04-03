Трамп вперше зробив заяву щодо збитого Іраном винищувача F-15
Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував збиття Іраном американського винищувача F-15. Він наголосив, що це не вплине на переговори з Тегераном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBCnews.
Трамп відмовився обговорювати подробиці пошуково-рятувальних робіт, що тривають в Ірані після збиття американського винищувача.
Водночас президент США висловив розчарування з приводу деяких повідомлень у ЗМІ, що висвітлюють військову операцію.
Крім того, Трамп відповів на запитання про те, чи вплине інцидент з американським літаком на будь-які переговори з Іраном.
"Ні, зовсім ні. Ні, це війна. Ми на війні", - зазначив він.
Що передувало
Нагадаємо, 3 квітня Іран вперше за час американської військової кампанії збив винищувач США - F-15 з двома членами екіпажу на борту. Де саме стався інцидент і за яких обставин літак міг бути збитим - поки не уточнюється.
На іранському державному ЗМІ уже оголосили про винагороду за американських пілотів.
Пізніше Іран збив вертоліт Blackhawk, який був долучений до пошуку пілота F-15. Згідно з даними американської влади, всі члени екіпажу вертольоту знайдені й перебувають у безпеці.
Крім того, CNN повідомило, що в Ірані залишаються тисячі одиниць безпілотників, а саме - приблизно 50% від усього арсеналу. Також неушкодженими залишилися близько половини пускових ракетних установок Тегерану.
Зазначимо, напередодні Міністерство оборони США вирішило подвоїти кількість штурмовиків A-10 на Близькому Сході. До регіону відправили 18 додаткових літаків, які приєдналися до близько десятка вже наявних, - загальна кількість сягнула 30.